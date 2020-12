Positiivsete testide osakaal oli seega ligi 10 protsenti.

Möödunud ööpäevaga suri koroonaviiruse tõttu kuus inimest. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 187 inimese elu.

Haiglaravil on 362 patsienti, mida on 12 võrra vähem kui ööpäev varem. Juhitaval hingamisel on 18 patsienti (ööpäev varem samuti 18) ja intensiivravil 28 inimest (ööpäev varem 31).

Enim uusi nakatumisi tuli juurde Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 362 inimesel. Neist omakorda Tallinnas 277.

Ida-Virumaale lisandus 97 ja Tartumaale 28 nakatumist. Raplamaale lisandus 19, Lääne-Virumaale 13, Viljandimaale 11 ja Pärnumaale 10 nakatumist.

Läänemaale tuli juurde kuus, Põlvamaale neli, Valgamaale kolm ning Jõgevamaale ja Saaremaale mõlemasse üks nakatumine.

Teadmata ehk rahvastikuregistris märkimata elukohaga oli 12 nakatumist.

Võrumaale, Järvamaale ja Hiiumaale ei lisandunud aga mitte ühtegi nakatumist.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 537,18.

Eesti keskmisest on see näitaja kõrgem kahes maakonnas - Ida-Virumaal (1096,4) ja Harjumaal (678,3).