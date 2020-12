Ööpäevaga lisandus 664 koroonapositiivset, suri viis inimest

Terviseameti andmetel tehti viimase ööpäeva jooksul 5824 esmast koroonatesti ning 664 inimest osutus nakatunuks. Seega on positiivsete testide osakaal 11,4 protsenti testide koguarvust. Suri viis inimest.

Kõige rohkem ehk 369 positiivset testitulemust lisandus Harjumaale, Ida-Virumaale tuli juurde 132, Tartumaale 41, Pärnumaale 34, Võrumaale 15, Järvamaale 12 ja Lääne-Virumaale 11 juhtumit. 277 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Saaremaale lisandus üheksa, Raplamaale kaheksa, Põlva- ja Hiiumaale mõlemasse kuus, Jõgevamaale kolm, Valga- ja Viljandimaale kaks ning Läänemaale üks positiivne koroonatest. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravil on 371 patsienti, mida on üheksa võrra rohkem kui ööpäev varem. Juhitaval hingamisel on 19 patsienti (ööpäev varem 18) ja intensiivravil 31 inimest (ööpäev varem 28).

Ööpäevaga suri viis inimest. Kokku on koroonaviirusega Eestis surnud 192 inimest.

Eesti nakatumisnäitaja viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 545,91 (päev varem 537,18) ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 9,9 protsenti.

