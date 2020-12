Valimiskampaania ajal nõudis Trump Barrilt, et ta alustaks mõlema Bideni uurimist, kuid peaprokurör keeldus, teatas The Times.

"Hunter Bideni uurimises leian, et sellega tegeletakse vastutustundlikult ja professionaalselt. Siiani pole ma näinud põhjust määrata spetsiaalne eriprokurör ja ma ei plaani seda ka enne lahkumist teha," ütles Barr sel nädalal.

Trump on väitnud, et Barr oleks pidanud otsustavamalt tegutsema.

"Ta pidi vaid ütlema, et uurimine on pooleli, Bill Barr tegi ausalt öeldes valesti," sõnas Trump Fox Newsile.

Barr ei toetanud ka Trumpi meeskonna soovi uurida valimismasinaid, et tuvastada häältevõltsimisi.

"Ma ei näe valimismasinate arestimiseks mingit alust," väitis Barr.

Ajaleht New York Times teatas, et eelmisel reedel kohtusid Valges Majas advokaat Sidney Powell ja endine riikliku julgeoleku nõunik Michael Flynn president Trumpiga. Peamiseks teemaks oli sõjaseisukorra väljakuulutamine USA-s, et takistada nii Joe Bideni presidendiks saamist.

Presidendi meeskond ja tema personaliülem Mark Meadows ei toetanud sõjaseisukorra väljakuulutamist. Presidendi isiklik advokaat Rudy Giualiani soovitas hoopis hääletusmasinate arestimist.

Väidetavalt teatas USA sisejulgeoleku amet Giulianile, et tal pole selleks volitusi.

Donald Trump teatas Barri lahkumisest samal päeval, kui USA valimiskogu andis Bidenile presidendiks saamiseks vajalikud 270 häält.

"Bill Barr on teinud silmapaistvat tööd ja ta lahkub ametist, et veeta puhkus oma perega," teatas Trump Twitteris.

Enne Trumpi juures ebasoosingusse sattumist toetas Barr USA presidendi volituste suurendamist.

70-aastane Barr on USA peaprokurör olnud eelmisest aastast, varem on ta sama ametit pidanud aastatel 1991-1993 George H.W. Bushi administratsioonis.