Hunter Biden: FBI poolt konfiskeeritud arvuti võis kuuluda mulle

"Mul pole aimugi, kas sülearvuti kuulus mulle või mitte. See on kindlasti võimalik, et see kuulus mulle. Võib juhtuda, et see sülearvuti varastati minult. Võib olla oli see Venemaa luure," ütles Hunter Biden.

2020. aasta USA presidendikampaania käigus viitas endine president Donald Trump korduvalt sülearvutile ja seal olevale väidetavale sisule. Meedia andmeil võis seal olla korruptsioonile viitavaid tõendeid, mis olid seotud Hunter Bideni Ukraina tehingutega.

USA julgeolekuallikas ütles nüüd telekanalile CNN, et eeldatavasti on tegemist Hunter Bideni sülearvutiga. FBI uurib endiselt selle sisu. Arvuti ei olnud Hunter Bideni ainuvalduses, kui FBI selle konfiskeeris.

Pole selge, kas arvuti ja selle sisu on seotud Hunter Bideni välismaiste äritehingutega, mis on olulised käimasoleva kriminaalasja uurimisel. Delaware'i föderaalprokurörid teevad FBI ja USA maksuametiga (IRS) koostööd, et välja selgitada, kas Hunter Biden rikkus maksuseadusi ja rahapesuseadusi.

USA avalikõiguslik raadiojaam (NPR) parandas samuti eelmisel nädalal veebiartiklit, milles väitis varem ekslikult, et Hunter Bideni sülearvutist leitud dokumendid olid "USA luure poolt mitteusaldusväärseks tunnistatud".