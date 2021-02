Kirjastuse Gallery Books välja antud raamatus kirjutab Hunter Biden: "Olen pärit tragöödiate poolt sepistatud perekonnast, keda seob tähelepanuväärne, purunematu armastus".

Hunter Bideni raamat "Ilusad asjad" valmis koostöös ajakirjanik Drew Juberega ja selle rahastamist ei ole avaldatud.

Inimesed on sotsiaalmeedias väitnud, et Hunter Biden kirjutas raamatu labasest rahaahnusest.

"Nad juba on alustanud rahateenimist. Huvitav, millise ettemaksu Hunter Biden sai?" kirjutas üks kommentaator. "Mul pole huvi lugeda Hunter Bideni spinni. Ilmselgelt on raamat mõeldud rahateenimiseks," kirjutas teine kommentaator.

Hunter Bideni memuaare on samas kiitnud mitu rahvusvaheliselt tuntud kirjanikku, nagu Stephen King, Dave Eggers ja Anne Lamott.

Joe ja Jill Biden avaldasid neljapäeval samuti raamatu kohta arvamust.

"Me imetleme oma poja Hunteri jõudu ja julgust oma sõltuvusest avameelselt rääkida, loodame et ka teised saavad sellest lugemisel juurde lootust ja julgust," teatasid Bidenid.

Varasemalt on endine USA president Donald Trump ja mitmed teised poliitikud süüdistanud Hunter Bidenit korruptsioonis ja oma isa nime ära kasutamises.

Detsembris kinnitas Hunter Biden, et justiitsministeerium uurib tema maksuküsimusi ja et ta on saanud kohtukutse.

Ühel 2020. aasta presidendikandidaatide debati käigus kaitses Joe Biden oma poega Donald Trumpi rünnakute eest. "Mu pojal, nagu paljudel teistel inimestel, oli probleeme narkootikumidega," ütles Biden.

"Ta on sellest üle saanud. Ta on paranenud ja selle kallal töötanud. Ma olen tema üle uhke," lisas Biden.

Hunter Bideni memuaariraamat "Ilusad asjad" ("Beautiful Things") valmis juba 2019. aastal, kuid väidetavalt hoiduti selle avaldamisest, kuna tähelepanu keskmes olid siis tema äritehingud Ukraina ja Hiinaga.

Raamatupoodidesse peaks Hunter Bideni raamat jõudma 6. aprillil.