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Norstati reitingud: sotsid kasvatasid toetust

Eesti
Erakondade reitingud juuli alguses
Erakondade reitingud juuli alguses Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut
Eesti

Kui erakondade reitingupingerea eesotsas olevate Isamaa ja Keskerakonna toetus ei ole viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud, siis sotside toetus on veidi enam kui kuu ajaga kasvanud 2,1 protsendipunkti, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat küsitluse tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,9, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 15,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad EKRE (13,3 protsenti), Reformierakond (12,7 Reformierakond), Parempoolsed (kuus protsenti) ja Eesti 200 (1,7 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,4 ning riigikogu opositsioonierakondi 76,3 protsenti vastajatest.

Kord kuus küsib Norstat lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 29 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 67 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 21 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 63 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Toetus valitsuserakondadele juuli alguses Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 1. juunist kuni 5. juulini.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,62 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,48 protsenti.

Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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Norstati reitingud: sotsid kasvatasid toetust

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