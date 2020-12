Terviseametile teeb peale Tallinna muret ka kasvava nakkusnäitajaga Pärnu

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles neljapäeval, et Tallinna viimase ööpäevaga lisandunud 356 uut nakatunut on endiselt murettekitav ja just seetõttu sai Harjumaale uued ranged piirangud kehtestatud.

"Kui mõelda kasvõi ühe fakti peale, et täna (neljapäeval – toim.) lisandus täpselt sama palju haigeid ühes päevas, kui meil on haiglates kokku. Kui nii peaks jätkuma, siis haiglates ei ole neid kohti, kuhu vastu võtta (patsiente)," ütles Lanno "Aktuaalsele kaamerale".

Esialgu ei ole plaanis piiranguid mujale Eestisse laiendada, kuigi ka väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad on piirkondi, mille nakatumisnäitajad tekitavad muret. Näiteks Võrumaa, aga ka Pärnu.

"Pärnu iseenesest on ju väga atraktiivne koht oma asukoha poolest ja ka oma asutuste poolest kasvõi jõuluaegsetele liikumistele. Minu mure on selles, et me suutsime veel natuke aega tagasi olla uhked selle üle, et Pärnus on kuskil 700–800 juures nende isikute arv, keda me jälgime. Nüüd me oleme väga kiiresti jõudnud üle 2000. See kasv on lihtsalt liiga kiire olnud," rääkis Lanno.

Lanno pani inimestele südamele mõelda läbi oma pühadeaegsed külastused ja pidustused.

"Inimesel on 10 sõrme, kui ta suudab iga sõrme alla panna ühe nime, kes on ta pereliige või sõber, ja kui ta sõrmed saavad otsa, siis täpselt nii suur see grupp võiks olla, kes kokku võiks tulla. Isegi kui minnakse maale vanaema juurde, siis ainuke asi, millele peaks mõtlema, et selle minemise eelselt on piisavalt olnud aega eraldi olla nendest, kus haigus levib," lausus Lanno.