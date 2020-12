Lanno: tervishoiu hädaolukord on kulminatsioonis

Kui koroonaviiruse levik sellises tempos Põhja-Eestis jätkub, tuleb kaaluda, kas plaaniline haiglaravi saab jätkuda, ütles Lanno pressikonverentsil.

Viimased kaks-kolm nädalat on nakatunute arv taas kasvutrendis, ja see teeb murelikuks, ütles Lanno, ning lisas, et haiglapersonali nakatumine on viinud haiglad kreeni ning kui selline olukord jätkub, pole enam arstidele ja õdedele võimalik asendajaid leida.

"Meil ei ole sellist võimekust, et sadade kaupa haiglates kohti juurde tekitada," märkis ta, ning tõi näiteks, et kolm nädalat tagasi oli haiglates pea kaks korda vähem COVID-patsiente.

"Ennustades kolm nädalat edasi, jõuame numbrini 700, mis on tänane kriitiline piir, kui palju voodikohti me oleme planeerinud," lausus Lanno.

Intensiivravis on praeguse seisuga Eestis 31 patsienti, mis on samuti kolm korda rohkem kui kolm nädalat tagasi. Sama kasvutrendi jätkudes tõuseks jaanuariks intensiivravi vajavate patsientide arv 90-ni, mis tähendaks, et ohtu satuks tavapatsientide kohad. "See on olukord, kuhu me jõuda ei taha," märkis Lanno.

Lanno sõnul andis vahepealne nakatumise kasvu langus võltsi turvatunde, sest viimase nädalaga kasvas Tallinnas ja Harjumaal nakatumine kaks korda. Valitsuse kehtestatud uued ja karmimad piirangud on seetõttu Lanno hinnangul asjakohased, sest praegused piirangud kasvuga võitlemisel enam ei aita.

Lanno tõi näiteks Ülemiste keskuse parkla, kus pühade eel ostlevaid inimesi oli nii palju, et niigi suures parklas olid kasutusel võetud ka muruplatsid.

Kiik: numbrid näitasid, et kasv on peatunud

Ka sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et vahepealne langus nakatumistes andis valitsusele signaali, et piiranguid pole vaja karmistada. Eilne otsus tuli tema sõnul õigeaegselt.

"Varem ei kehtestatud piiranguid seetõttu, et tundus, et viiruse levik on pidurdunud ja eelmistest piirangutest piisab, aga teadusnõukogu soovitused, seireuuring ja nakatumise numbrid, ei ole alust arvata, et viiruse levik pidurduks, vaid kasvutrend jätkub ja seda me ei saa lubada," rääkis Kiik.

Uute piirangute kõige olulisemaks argumendiks oli Kiige sõnul iganädalane nakatunute arvu muutus: kolm nädalat tagasi oli kasv eelmise nädalaga võrreldes 24, kaks nädalat tagasi kaheksa ja nädal tagasi 17 protsenti.

"See näitab, et seni rakendatud meetmed pole piisavad. Me ei saa riskida sellega, et loodame, et jõuluperioodil olukord rahuneb, vaid pigem tuleb kontakte hoopis juurde," lausus Kiik.