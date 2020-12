Ööpäevaga lisandus 575 koroonajuhtumit, suri kuus inimest

Kõige enam ehk 317 positiivset testitulemust lisandus Harjumaale, Ida-Virumaale tuli juurde 141, Tartumaale 29, Lääne-Virumaale 14, Võrumaale 12 ja Valgamaale kümme uut koroonajuhtumit. 250 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Pärnu-, Põlva- ja Raplamaale lisandus üheksa, Järvamaale seitse ja Viljandimaale kolm uut juhtumit. Hiiu-, Lääne- ja Saaremaale lisandus kaks ning Jõgevamaale üks uus positiivne test. Kaheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

25. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 384 COVID-19 patsienti, mis on 19 võrra rohkem kui päev varem. Juhitaval hingamisel on 23 patsienti (päev varem 21) ja intensiivravil on 36 inimest (päev varem 32).

Ööpäeva jooksul suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest, tagantjärgi kanti sisse ka üleeile hooldekodus surnud naine. Kokku on Eestis surnud 202 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 573,90 (päev varem 557,80) ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 10,2 protsenti.

Uudist täiendatakse.