Võrumaal hoitakse jõulusauna traditsioone au sees

Võrumaal peetakse au sees vanu saunas käimise kombeid, mida püütakse pühade ajal täita. Kuna esivanematelt päritud kombeid on palju, siis peavad jõulusaunas käijad valima need traditsioonid, mis just neile kõige paremini sobivad.

Haanjas Suure Munamäe lähistel elav saunanaine Eda Veeroja, kes hoiab elus Võrumaa saunatraditsioone, peab sauna pühaks paigaks kus käimine mõjub inimesele tervistavalt.

"Ma arvan, et kõige rohkem köidab inimesi kõik see, mis on siiras ja mis on kestnud põlvkondi ja aastaid, sadu, tuhandeid. Ja meie külades on säilinud see komme, et saunas suheldakse iseendaga, oma ihuga, oma hingega ja oma esivanemategaja ka ettepoole, tulevaste põlvedega, ja see hoiab kogu maailma ja inimese mõtteviisi koos," rääkis Veeroja.

Võrumaal võidakse loobuda suurtest pidustustest ning külalistest, aga ilma saunas käimata ei kujutata pühadeaega ette.

"Pühadeaeg on selle jaoks, et sa teed asju, mis sulle meeldivad ja mis su tervisele hea on ja mis su sõpruskonda koos hoiab. Nii et saunas käimine on mõnel päeval vaiksem, mõtlik, teisel päeval mõne pereliikmega või mõne sõbraga koos. Erinevad seltskonnad loovad erineva sauna ja seal on erinevad jutud, erinevad mõtted ja erinevad tunded," lausus Veeroja.

Saunanaine Eda rõhutas, et lisaks hästi köetud kerisele ning õigesti valitud vihale on olulised saunalise mõtted ja hoiakud, millega sauna minnakse.

"Aga üks mis kindel, et see pühade aeg on kasvav kuu ja saunas peaks olema kindel ja rõõmus meel. Saun alati võimendab neid mõtteid ja tundeid, mis su peas on. Sauna tasub alati seada valmis, tasub peas edasiviivate ja positiivsete mõtetega minna. Küll läheb uuel aastal siis ka hästi," ütles Veeroja.