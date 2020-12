Spaade omanikud ootavad riigilt kiiremat toetust ja selgemat plaani

Tallinnas Kalev SPA-s oli aastavahetuseks välja müüdud ligikaudu 45 protsenti tubadest, enamik külalisi oleks soovinud külastada kaa spad ja võtta osa õhtusöögist.

"Meil on üle 100 kohaga restoran kolme saaliga, oli plaan ära hajutada kliendid sinna. Eesmärk ei olnud ka üle 50 protsendi müüa, vaid pigem allapoole," ütles Kalev SPA juhataja Piret Betlem.

Kuna aga esmaspäevast kehtima hakkavate piirangute tõttu ei saa aastavahetusel lahti olla ei veekeskus ega restoran, tühistavad kliendid järjest oma broneeringuid.

"Nüüd ei anta meile võimalust enam midagi teenida. Ootame toetusmeetmeid ja sellisest olukorrast ettevõtted välja tulla ise kuidagi ei saa, see on kestnud nii kaua, et ettevõtetel ei ole enam rahalist reservi. Igal juhul me ootame kiiresti, see ei saa tulla kahe kuu pärast, kui ettevõtted on juba käpuli," rääkis Betlem.

Viimsi SPA täituvus oleks aastavahetusel olnud 60 ja 70 protsendi vahel. Aastavahetuse pakett sisaldas ka õhtusööki ning spaa osa oleks sel ööl olnud uue aasta vastu võtmiseks avatud kella üheni öösel. Inimestele pakutakse raha tagasi või võimalust oma broneeringut muuta.

"Mõistan ka valitsust sellise otsuse puhul, ega midagi teha ei ole, ainult aastavahetuse peal me nüüd ka ei ela. Ma loodan, et me kevadest jätkame täie jõuga edasi," nentis Spa Tours juhatuse liige Kalle Kuusik.

Küll aga nõustus Viimsi, Meresuu ja Grand Rose spaad haldava Spa Toursi juht sellega, et piirangud peaksid tulema käsikäes toetusmeetmetega.

"Tänaseks on kaks nädalat Narvas möödunud, kuid meil ei ole mingit infot, mis saab nendest inimestest ja sama on ka vaktsiiniga. Me peaksime teadma, kui palju tuleb vaktsiine, millal tulevad ja keda vaktsineeritakse. See, et me näeme kahte külmutuskappi terviseametis, see ei ole plaan veel," lausus Kuusik.

Hotellide ja restoranide liidu juht Ain Käpp ütles, et paljud hotellid on piirangute tõttu siiski sunnitud ka uksi sulgema.

"Kui Tallinnas on juba 80 protsenti hotellide käibest langenud ja seda märtsikuust alates, siis tänane veel lisapiirang võtab selle viimase 20 protsenti ära," ütles Käpp.