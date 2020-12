Armeenia peaminister on valmis arutama ennetähtaegseid valimisi

Armeenia peaminister ütles reedel, et on valmis arutama ennetähtaegsete parlamendivalimiste korraldamist, kuid tõrjus opositsiooni nõudmisi astuda tagasi.

Armeenia opositsioon on korraldanud mitu nädalat meeleavaldusi, kus nõutakse peaminister Nikol Pašinjani tagasiastumist pärast 10. novembri rahulepet, mille käigus Aserbaidžaan sai enda kontrolli alla tagasi suured territooriumid Mägi-Karabahhis ja selle ümber.

Venemaa vahendatud rahulepe lõpetas 44 päeva kestnud lahingud, kus edu saatis peamiselt Aserbaidžaani vägesid.

Pašinjan on kaitsnud rahulepet kui valusat, samas olulist, sammu, et takistada terve Mägi-Karabahhi langemist Aserbaidžaani kontrolli alla. Ta ütles reedel, et tema tagasiastumise nõudmisel pole avalikkuse toetust.

"Ma ei klammerdu peaministritooli külge, kuid ma ei saa hooletult kohelda ametit, mille andis mulle rahvas," ütles ta Facebookis.

Pašinjani sõnul on ta valmis arutama erakondadega ennetähtaegsete parlamendivalimiste korraldamist järgmisel aastal.

Armeenia opositsiooni toetajad blokeerisid reedel Armeenia pealinnas Jerevanis tänavaid ning leidis aset ka kokkupõrkeid korrakaitsjatega.

Mägi-Karabahh ja seda ümbritsevad territooriumid jäid Armeenia kontrolli alla pärast separatistlikku sõda Aserbaidžaaniga, mis lõppes 1994. aastal.

Viimased lahingud puhkesid territooriumi üle septembris, milles hukkus üle 5600 inimese.

Venemaa vahendatud rahuleppe raames loovutas Armeenia Aserbaidžaanile kontrolli mõnel territooriumil, mis jäävad Mägi-Karabahhi piiridest välja. Aserbaidžaani kontrolli alla jäid ka alad Mägi-Karabahhis, mis hõivati konflikti käigus.

Rahulepet tähistati Aserbaidžaanis kui triumfi, kuid tõi kaasa meelepahalaine ja massimeeleavaldused Armeenias.