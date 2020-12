Esimesena saavad riikides vaktsiinisüsti tervishoiutöötajad ja nende kõige kaitsetumad hoolealused.

Saksa ravimifirma BioNTechi ja USA Pfizeri koroonavaktsiini esimesed saadetised jõudsid EL-i riikidesse reedel.

EL on üks maailma suurimaid ja enim kannatada saanud koroonakoldeid. Viirus on räsinud tublisti Itaaliat ja Hispaaniat. Mitmed teised riigid, nagu näiteks Tšehhi, tulid kevadise nakkuslainega hästi toime, kuid sügisene puhang on viinud nende haiglasüsteemi kokkukukkumise äärele.

EL-i 27 liikmesriigis on registreeritud kokku vähemalt 16 miljonit nakkusjuhtu ja surnud on üle 336 000 patsiendi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas laupäeva õhtul vaktsiineerimise algust tähistava video, nimetades protsessi "liigutavaks üksmeelehetkeks".

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV