Ministreid esimeste seas näidisvaktsineerima ei hakata

"Kindlasti tuleb ka edaspidi sarnaseid nii-öelda avalikke vaktsineerimise kampaaniaid," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik ERR-ile, viidates pühapäeval toimunud üritustele, kus ajakirjanike silme all said Ida-Virumaa, Tallinna ja Tartu tervishoiuasutuses esimese vaktsiinisüsti mitmed juhtivad meedikud. Sel nädalal algas tervishoiutöötajate vaktsineerimine paljudes Eesti haiglates, kiirabiasutustes ja valveperearstikeskustes.

"Praeguse seisuga oleme alustanud teadlikult tervishoiu valdkonnast, kuna see on kõige kriitilisem, kõige suuremas nakkusriskis sektor ja avapäeval kasutasid tõesti vaktsineerimise võimalust ka mitmed tuntud haiglajuhid ja tervishoiuvaldkonna töötajad, aga mitte veel riigijuhid, poliitikud või teised ühiskonna tuntumad inimesed," tõdes Kiik.

"Oleme lähtunud põhimõttest, et esmajärjekorras peavad saama vaktsineerimise võimaluse need, kes on kõige suuremas nakkusriskis ning kelle puhul COVID-19 haigus võib-olla kõige raskemate tervisekahjudega," lisas ta.

Siiski võib Kiige sõnul uute vaktsiinikoguste laekumisel toimuda ka uusi avalikke vaktsineerimisi ühiskonnas tuntud inimeste.

"Kui me läheme nüüd järk-järgult edasi, kui tarned kasvavad, siis teeme kindlasti sarnaseid aktsioone, kus saavad võimaluse ennast vaktsineerida ka mitmed ühiskonnas tuntud inimesed, sealhulgas ka riigi- ja valitsusjuhid. Kõik, kes seda soovivad," rääkis minister ERR-ile.

Praeguseks on Euroopa Liidus saanud kasutusloa üksnes Pfizer/BioNTechi vaktsiin, mida on Eestisse toodud ligi 10 000 doosi ning mida peaks hakkama saabuma samas koguses ka järgnevatel nädalatel.

Eesti on praeguseks ühinenud ravimitootjate AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac ja Moderna vaktsiinide eelostulepingutega. AstraZeneca lepinguga soetab Eesti COVID-19 vaktsiini umbes 660 000 inimesele, Jannsen Pharmaceutica NV lepinguga 300 000 inimesele, Pfizer/BioNTech lepinguga 300 000 inimesele, Curevaci lepinguga 330 000 inimesele, Moderna lepinguga 117 000 inimesele. Lisaks on Euroopa Liidu ühishankes vaktsiinitootja Sanofi, kelle lepinguga on Eestil võimalik liituda hiljem ja Novavax, kellega on Euroopa Komisjonil läbirääkimised veel käimas.