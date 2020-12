Peeter Helme heideti kirjanike liidust välja

"Eestseisus kogunes pärast EKL-i liikmete petitsiooni laekumist, et Peeter Helme küsimuses kujunenud olukorrale lahendus leida. Avalikkuse, eelkõige aga kasvava hulga EKL-i liikmete reaktsioon on tõestanud, et eestseisuse 21. detsembri otsust saatval hukkamõistuavaldusel on kaalu vaid koos Peeter Helme väljaarvamisega," kirjutas kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev pöördumises liidu liikmete poole.

Aleksejev teatas, et hoidmaks ära liidu lagunemist ja mainekahju süvenemist, võttis eestseisuse valdav enamus vastu otsuse arvata Peeter Helme EKL-i liikmeskonnast välja põhikirja punkti 10c alusel.

Kohus mõistis kirjanikule ja ajakirjanikule Peeter Helmele lapse seksuaalse ahvatlemise eest karistuseks aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse. Karistust ei viida täide, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Teisipäeval teatas kirjanik Sass Henno ühismeedias, et astub kirjanike liidust välja, kuna liit otsustas jätta oma ridadesse alles lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi mõistetud Peeter Helme. Samuti teatas liidust lahkumisest Andra Teede. Veel astus liidust välja teatrikriitik Meelis Oidsalu, kelle sõnul võinuks Helme ise tagasi astuda, et ennetada rumala diskussiooni pidamist.

Kirjanike liidu eestseisusesse kuuluvad Tiit Aleksejev, Andrei Hvostov, Maarja Kangro, Doris Kareva, Veronika Kivisilla, Jüri Kolk, Janika Kronberg, Eeva Park, Aare Pilv, Rein Raud, Urmas Vadi, Berk Vaher ja Märt Väljataga.