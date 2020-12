Tänasest ei tohi Harjumaal ja Ida-Virumaal toitlustusasutused külastajaid võõrustada ja keelatud on ka meelelahutusasutustes viibimine. Nii olid ka Tallinnas keskpäeval restoranis söömaskäijad on kadunud. Hoolimata sellest, et lubatud on toidu kaasamüük, on tellijaid mitu korda vähem kui enne. Sellegipoolest on paljud restoranid valmis toitu kaasa müüma ja koju kätte toimetama.

Tuvid nakkust ei karda. Tallinna vanalinnas võib õues jagada lauda kohaliku faunaga. Söögi- ja joogikohtades sees istuda ei saa. Olde Hansa paneb jaanuaris uksed kinni, raekoja nurgas asuv Kolm Draakonit on ainuke koht, mis lahti jääb, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Olde Hansa tegevjuht Tene Link ütles, et tegemist on talvepuhkusega. "See, et turism ei toimi, riigipiirid on kinni, on jätnud meile loomulikult jälje. Sellest tulenevalt olemegi teinud otsuse juba varem, et 11. jaanuarist läheb Olde Hansa talvepuhkusele," sõnas Link.

Mitmed kohad on otsustanud köögid soojas hoida ja müüvad toitu kaasa. Keskpäevane aeg, mil kontorirahvas oli harjunud odavamaid lõunapakkumisi nautima, on täna kõikjal loid. Aga jonni ei jäeta.



Texas Honky Tonk juhataja Kätlin Varblas märkis, et nendelt saab kaasa osta, ette helistada ja ise järgi tulla. "Pakume ka vajadusel kullervedu kohale. Bolti ja Wolti kaudu saab tellida alati."

Restorani Radio peremees Tanel Turk, et kaasaostjaid palju ei ole. "Mõned inimesed käisid kaasa ostmas, aga väga masse ei ole," lausus Turk.

Faehlmanni kohviku klienditeenindaja Lisa Priivits ütles, et päev on kindlasti rahulikum olnud kui tavaliselt. "Aga on üllatavalt ikkagi ostetud kaasa. Ja on olnud ka inimesi, kes ei tea siiani, et piirangud kehtivad," rääkis ta.

Kõik ütlevad, et viiruse leviku algusest saadik on kolm-neli korda vähem külastajaid. Paljud on saanud riigilt palgatoetust ja EAS-ilt kriisitoetust. Kõik on töötajaid koondanud. Praktiline on see, kui omanik ise köögis toimetada oskab ja kogu kriisi jooksul oma restorani sulgenud pole.

Sellest nädalast on suletud ka Tallinna jõuluturg Raekoja platsil. Jõuluturu perenaine ütles, et külastajaid oli palju ja inimesed tänulikud, et Raekoja plats elas. Sama kinnitas ka Olde Hansa.