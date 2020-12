Leedu rahvusringhäälingu LRT portaali teatel suri koroonaviiruse tõttu 37 naist ja 41 meest. Noorim kuulus vanuserühma 40-49, kõige rohkem surmasid registreeriti vanuserühmas 80-89, kus koroonaviiruse tõttu suri 33 inimest. 18 inimest suri nii Kaunase kui ka Vilniuse piirkonnas.

Leedu rahvatervise ameti teatel on kogu pandeemia jooksul olnud surmade arv eriti kõrge 50-59-aastaste seas.

"Kogu pandeemia jooksul on meil olnud väga palju surmajuhtumeid vanuses 50–59. Seetõttu tuleks vaadata, kui palju on peredes inimesi, kes on just selles vanuses ja kel on mõningaid terviseprobleeme. See on selge signaal, mida peame arvestama," ütles ameti esindaja Justina Petraviciene LRT raadiouudistele.

Kokku on Leedus koroonaviirus nõudnud 1347 inimese elu. Lisaks on muudel põhjustel surnud 669 inimest, kel oli ka koroonaviirus.

Ööpäevaga lisandus 1921 koroonapositiivset

Möödunud ööpäevaga tuvastati Leedus koroonaviirus 1921 inimesel. Teste tehti 10 344 ehk positiivsete testide osakaal oli 18,6 protsenti.

Leedu haiglates on praegu ravil 2506 koroonaviirusega patsienti, kellest 198 on väga raskes seisus.

Alates pandeemia algusest on Leedus tehtud lihi 1,6 miljonit koroonatesti, millest positiivsed olid 134 285.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1 372,1. See on Euroopa riikide võrdluses kõige suurem näitaja.