Leedus tuvastati ööpäevaga 1361 koroonaga nakatunut, suri 25 inimest

Koroonaviiruse tõttu surnutest üheksa olid naised ja 16 mehed, neli kuulusid vanuserühma 50-59, viis olid vanuses 60-69, neli vanuses 70-79, kümme vanuses 80-89 ja kaks vanemad kui 90 eluaastat.

Kokku on Leedus pandeemia algusest saadik tuvastatud 147 997 koroonaviirusega nakatumist, paranenud on 77 832 ning praegu on haiged 67 648 inimest.

COVID-19 tõttu on kokku surnud 1950, lisaks on ka muudel põhjustel surnud koroonahaigeid, kuid nende arvu on Leedu terviseamet lubanud täpsustada.

Pühapäeval teatas Leedus 1239 uuest positiivsest koroonatestist, ööpäevaga suri 27 inimest.