Aab: osaline distantsõpe Harju- ja Ida-Virumaal jätkub ka uuel aastal

"On otsus jätkata 17. jaanuarini kontakt- ja distantsõppe vahevariandiga. 1.-4. klass ja 9. ja 12. klass Harjumaal ja Ida-Virumaal saavad minna kooli kontaktõppesse. Teised klassid jätkavad distantsõppes," ütles Aab ERR-ile.

"Ülejäänud Eesti kohta on ettepanek 11. jaanuarist minna kooli kõigis kooliastmetes ja 13 maakonnas," lisas Aab.

Ta ütles, et valitsus vaatab olukorra üle 7. jaanuaril.

Aab märkis, et selleks, et saaks kontaktõppega jätkata ka Harjumaal ja Ida-Virumaal kõikides astmetes, peaks nakatumisnäits nendes maakondades langema alla keskmise, mis on hetkel umbes 300 juures.

"Kui need numbrid lähevad selget langustrendi, siis on võimalik teha ka järgmisi otsuseid," sõnas Aab.

Aab rääkis ka, et valitsus otsustas pikendada huvitegevuse, noorsootöö ja sporditegevuse piiranguid kogu Eestis 10. jaanuarini, välja arvatud Harjumaa ja Ida-Virumaa, kus piirangud kehtivad 17. jaanuarini.