Üle saja kooli on veel distantsõppel

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Juta Varjase sõnul pöörduvad koolid nende poole tihti, et küsida nõu, kuidas õpet ohutult korraldada. Varjas ütleb, et kui on koolipere hulgas nakatanu tuleb esmalt välja uurida kellega on ta kokku puutunud.

"Neid koole, kus on koolipere mõnel liikmel diagnoositud COVID-nakkus, on meil üle Eesti veidi üle saja ja lasteasutusi umbes viiekümne ringis. Ja viimasel ajal on hakanud ka kõikides regioonides - Põhja, Ida ja Lääne regioonis, tuvastatud koole, kus on rühmaviisiline haigestumine. Rühmaviisiliseks haigestumiseks me loeme nakatumist, kus on rohkem haigeid korraga, kui viis inimest," rääkis Varjas.

Koolid peavad distantsõppele ülemineku kooskõlastama terviseametiga. Terviseameti esindaja kinnitas, et üldiselt üritatakse õppekorraldust võimalikult vähe häirida. Amet igale koolile distantsõpet ei soovita.

"Esimese ehmatusega küsitakse, kas me peamegi minema distantsile. Siis vaadatakse juba väga konkreetselt seda juhtumit. Üks näide ongi see, et koolipere liige ei ole käinud nakkusohtlikul ajal koolis, sellisel juhul ei ole seda distantsõpet vajalik rakendada," selgitas Varjas.

Ligikaudu pooled sajast distantsõppel koolist jäävad Põhja-Eestisse. Siiski on ka väiksemates maakohtades koole, mis on pidanud osa õpilasi koju jätma. Võrumaal asuv 64 õpilasega Varstu kool oli sunnitud distantsõppele minema esmakordselt, kui üks õpilane haigestus. Varstu kooli direktor Aive Adler ütleb, et kooli saavad tulla vaid 1. ja 2. klass.

"Kaardistades lähikontaktsete ringi selgus, et 15 õpetajat on kõik olnud seotud tundide andmisega sellele poisile ja õpetajatel oli seetõttu kohustus jääda eneseisolatsiooni," märkis Adler.

Varjase sõnul tegeletakse praegu veel iga juhtumiga eraldi, aga koolilaste hulgas on viiruselevik tõusuteel. Varjas ei välista võimalust, et võib tekkida vajadus rakendada distantsõpet taas piirkonniti. Praegu teeb seda näiteks Narva linn, kus koolimajades kohal käivad üheksandad ja kaheteistkümnendad ja algklassid.

"Analüüsides haigestumise olukorda me võtsime vastu ostsuse, et neid piiranguid on vaja pikendada vähemalt üheks nädalaks. Selle nädala jooksul peame koos koolide direktoritega ja ka terviseameti esindajatega otsustama, kuidas liigume edasi järgmisel nädalal," selgitas Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus.