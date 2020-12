EL nõuab Hiinalt kodanikuajakirjanik Zhang Zhani vabastamist

Hiina kohus mõistis 37-aastase Zhang Zhani esmaspäeval neljaks aastaks vangi "tüli norimise ja probleemide tekitamise" eest, sest ta jagas koroonapandeemia algul sotsiaalmeedias infot olukorra kohta viiruse lähtepunktiks olnud Wuhanist.

"Zhang Zhan tegi enne vahistamist reportaaže koroonaviirusepandeemiast Wuhanis," ütles EL-i välispoliitikapressiesindaja Peter Stano. "Usaldusväärsete allikate põhjal on Zhangi vahi all piinatud ja halvasti koheldud ning tema tervislik seisund on oluliselt halvenenud. Tal on hädasti vaja korralikku arstiabi."

Brüssel nõuab ka 13. detsembril vangi pandud inimõigusadvokaadi Yu Wenshengi viivitamatut vabastamist.

Nimekirjas on üles loetud veel Li Yuhan, Huang Qi, Ge Jueping, Qin Yongmin, Gao Zhisheng, Ilham Tohti, Tashi Wangchuk, Wu Gan, Liu Feiyue ja kõik need, kes on seotud teavitamisega avalikkuse huvides.

Mure Hiina inimõigusaktivistide ja sõltumatute ajakirjanike saatuse pärast ei sunni EL-i siiski investeerimislepingust loobuma.

Mõned Euroopa Parlamendi liikmed on väljendanud kartust, seitsmeaastase läbirääkimisprotsessi tulemusena saavutatud kokkulepe annab inimõiguste küsimuses vale signaali, aga EL-i liikmesriigid andsid esmaspäeval Euroopa Komisjonile voli kokkulepe allkirjastada.