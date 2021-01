USA tähtis riigiametnik leiab, et koroonaviirus loodi Hiina laboris ja WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) ei tegele viiruse uurimisega.

Matthew Pottinger on USA presidendi riikliku julgeoleku nõuniku asetäitja, kelle sõnul isegi Hiina juhid tunnistavad nüüd avalikult, et koroonaviirus ei ole pärit Wuhani turult, teatas Dailymail.

"Üha enam on tõendeid selle kohta, et koroonaviirus sai alguse laborist," ütles Pottinger.

"Isegi Pekingi ametnikud eitavad Wuhani turu lugu ja tõenäoliselt pääses viirus laborist õnnetuse või lekke kaudu," lisas Pottinger.

Pottingeri sõnul WHO uuringud ei paljasta midagi, kuna Hiinal on organisatsioonis suur mõjuvõim.

"Poliitikutel kogu maailmas on moraalne roll, et paljastada WHO uurimine kui Potjomkini küla laadne pettus," ütles Pottinger.

WHO teatas, et nad ei uuri oma Hiina visiidi käigus Wuhani instituuti, seal asub Hiina ainukene kõrgeima bioloogilise tasemega labor.

Eelmisel aastal süüdistas USA president Trump WHO-d Hiina marionetiks olemises ja lõpetas WHO rahastamise.

Pottingeriga kohtunud Suurbritannia poliitik Iain Duncan leiab, et USA positsioon on karmistumas, mis puudutab koroonaviiruse päritolu ja selle võimalikku seost Hiina laboriga.

"Pekingi keeldumine lubada ajakirjanikel minna laborisse üksnes suurendab kahtlust, me ei tea, mida nad seal laboris teinud on. Võimalik, et nad tegelesid nahkhiirte koroonaviirusega ning tegid vea, olen rääkinud paljude inimestega, kes usuvad, et see oli nii," teatas Duncan.

"Mulle öeldi, et USA-s on endine teadlane Wuhani laborist, seda ma kuulsin paar nädalat tagasi," lisas Duncan.

Pottinger töötas varem ajakirjanikuna Reutersis ja The Wall Street Journalis ja räägib vabalt hiina keelt. 2005. aastal sai Pottingerist USA merejalaväelane ja ta teenis sõjaväeluure ohvitserina, 2017. aastal ühines ta USA riikliku julgeolekunõukoguga. Tema vanem vend Paul on Washingtoni ülikooli viroloog.

"Kui nii kõrge ja lugupeetud luureametnik räägib, et viirus on pärit laborist, peab Suurbritannia valitsus otsima küsimustele reaalseid vastuseid ja nõudma koroonaviiruse epideemiast tingitud kahjude hüvitamist," teatas Henry Jacksoni seltsi mõttekoja kommunikatsioonidirektor Sam Armstrong.