"Täna saime teada, et Hiina ametnikud pole veel vormistanud WHO meeskonna Hiinasse sisenemiseks vajalikke lube. Olime selles uudises väga pettunud, missioon Wuhanisse on WHO rahvusvahelise meeskonna prioriteet," ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Lääne meedia väitel väldib Peking WHO sõltumatut uurimist, püüdes nii vältida vastutust koroonaviiruse epideemia valla päästmise pärast.

"Me ei otsi süüdlast, vaid tahame mõista, kuidas tulevikus sarnaseid epideemiaid vältida. Me usaldame Hiinat ja loodame, et see on lihtsalt logistiline ja bürokraatlik küsimus," teatasid WHO ametnikud.

"Wuhanis toimusid sel aastal suured uusaastapidustused, kus kohalikud elanikud kutsusid läänt üles järgima Hiina eeskuju koroonaviiruse epideemia ohjeldamisel ja mitte olema nende suhtes armukadedad," teatas Global Times.

WHO meeskonna uurimine peaks Wuhanis kestma neli kuni viis nädalat.

Hiina põhjendab WHO meeskonna reisikeeldu uue koroonaviiruse lainega Hebei provintsis.

Hiina Hebei provintsis on kehtestatud sõjaajale sarnanev režiim, et võidelda koroonaviiruse uue lainega, mis on seotud rahvakogunemistega.

Hiina ametnikud on Hebeis käivitanud massilised testimised ja sulgenud kõik koolid. Hiina võimud arvavad, et koroonaviiruse epideemia levik on seotud sotsiaalsete sündmustega, nagu pulmad ja matused.

"Nakkuse allikas on pärit tõenäoliselt Euroopast," ütles Hiina haiguste tõrje ja ennetamise keskuse (CDC) ekspert Feng Zijian.