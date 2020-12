Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Keit Pentus-Rosimannus ütles, et nende fraktsioon tegi juba mitme kuu eest ettepaneku, et Eesti võiks Euroopa Liidu kõrval täiendavate otselepingutega koroonavaktsiini hankida.

"Tegime riigikogus selle ettepaneku täiendavalt niiöelda otselepingute võimaluste väljaselgitamiseks ja tegemiseks juba kuid tagasi," märkis Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias.

Eesti on praegu kätte saanud 10 000 Pfizeri koroonavaktsiini doosi, millest piisab poole vähema hulga inimeste vaktsineerimiseks.

Ilmselt hakkab Eesti lähinädalatel saama samamoodi 10 000 doosi nädalas, mis tähendaks, et isegi kõigi meditsiinitöötajate vaktsineerimine võtab aega üle kuu.

"Kui see oleks kõik toimunud esimese laine ajal, oleks kuidagi veel olnud põhjust leebemalt suhtuda. Aga suvi oli vahel. Mitu kuud oli võimalik detailselt läbi mõelda, läbi rääkida, ette valmistada..." märkis Pentus-Rosimannus.

"Kui on korralikult ettevalmistatud kava, siis on võimalik ka nii, et paari päevaga jõutakse väikeses riigis vaktsineerida ca 500 000 inimest ja paari nädalaga saavad vaktsiini kõik riskirühmad," kirjutas Pentus-Rosimannus. "Eestis... jõuti sama ajaga 500 inimese vaktsineerimiseni."