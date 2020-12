Kohtusse on saabunud umbes 30 kaebust seoses valitsuse korraldusega maske kanda, ütles Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Neist mõned on ühiskaebused ja mõned üksikkaebused.

Inimesed nõuavad erinevaid asju – nii korralduste täielikku kui ka osalist tühistamist kui esialgset õiguskaitset, rääkis Vilu, lisades, et esimese nelja kaebuse osas kohus esialgset õiguskaitset ei andnud.

Praegu tegeleb kohus kaebuste ülevaatamisega ja selgitamisega, kas neid menetlusse võtta. Kontrollitakse, kas riigilõivud on tasutud, kas kaebeõigus on olemas, seejärel kas kaebust tuleks täpsustada, ega ei esine menetluslikke puudusi ja kas kaebealus on ka olemas, märkis Vilu.

Lisaks maskikohustusega seotud kaebustele on esitatud ka muid koroonapiirangutega seotud kaebusi. Mitmed, näiteks seoses vanglates elavate inimeste lisapiirangute kehtestamisega, on ka praeguseks lahendi leidnud. Mitmed on veel menetluses.

On ka erinevaid kaebusi asutuste ja ettevõtete poolt, näiteks spordisaalidelt, mis on olnud sunnitud tegevust piirama, rääkis Vilu. On ka asju, mis on olnud seoses toetuste ja hüvitiste maksmisega, kuid täpset arvu on praegu keeruline öelda, lisas ta.

Valitsus kehtestas määrusega 16. novembrist kohustuse kanda avalikes siseruumides maske ja hoida võõrastest inimestest kahe meetri kaugusele.

Täpsustus 16:55. Uudises oli esialgu öeldud, et 30 maskivastast on kaebuse esitanud. Kohus luges kaebused kokku ja sai 45.