Ühendriikide president: Hiina kinnitas, et ei relvasta Iraani

USA presidendi Donald Trumpi sõnul on ta saanud Hiina presidendilt Xi Jinpingilt kindla lubaduse, et Hiina ei tarni Iraanile sõjavarustust ega relvastust.

"Ta ütles, et ei kavatse anda sõjalist varustust – see on suur avaldus," teatas Trump Pekingi tippkohtumise ajal.

USA presidendi kommentaar kõlas neljapäeva õhtul Ameerika Fox News telekanalis Sean Hannity saates.

Trump lisas samas usutluses Iraani kohta: "Ma ei kavatse enam palju kannatlikkust üles näidata. Nad peaksid sõlmima kokkuleppe."

Lisaks relvatarnetest loobumise lubadusele pakkunud Xi abi ka Iraani konflikti lõpetamiseks, öeldes: "Kui saan kuidagi abiks olla, siis ma tahaksin aidata".

Trump on varem märkinud, et saatis Xile kirja palvega relvatarneid mitte lubada, millele Xi vastas kinnitusega, et Hiina seda [tarneid] ei tee.

USA poole avaldatu kohaselt väljendas Xi soovi hoida Hormuzi väin avatuna ja oli vastu Iraani poolt seal laevadelt küsitavatele "teemaksudele".

Reedel, oma Hiina visiidi viimasel päeval, ütles Trump Reutersi teatel, et kõnelustel ilmnes samuti, et Hiina ei poolda, et Iraan omaks tuumarelva.

"Oleme lahendanud palju erinevaid probleeme, mida teised poleks suutnud lahendada," ütles Trump.

Xi poolt USA presidendile antud lubadus relvi mitte tarnida on märkimisväärne, sest USA luureandmed viitasid enne kahe riigijuhi kohtumist Pekingis, et Hiina ettevõtted on pidanud salajasi läbirääkimisi relvastuse, sh õlalt lastavate raketisüsteemide saatmiseks Iraanile läbi kolmandate riikide, et varjata nende päritolu.

"Ameerika Ühendriigid on kogunud luureandmeid, et Hiina ettevõtted ja Iraani ametnikud on arutanud relvatehinguid. Pole selge, kui palju relvi on saadetud – kui üldse – või mil määral on Hiina ametivõimud müügi heaks kiitnud," kirjutas The New York Times kolmapäeval.

Hiina ettevõtted on jätkanud ka kahesuguse kasutusega tehnoloogia nagu pooljuhid, sensorid jms tarnimist, mida Iraan vajab droonide ja rakettide valmistamiseks. Iraan on saanud kasutada Hiina ehitatud satelliiti, et koguda luureandmeid USA sõjaväebaaside kohta.

Hiina riikliku uudisteagentuuri Xinhua poolt reedel avaldatud kommentaarid Lähis-Ida sõja kohta Xi poolset lubadust Iraani mitte relvastada ei maini. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas üldisemalt, et Hiina tahab mängida Lähis-Idas rahu saavutamisel konstruktiivset rolli.

"Pressiesindaja ütles, et on oluline [Hormuzi väina] laevateed võimalikult kiiresti taas avada, et vastata rahvusvahelise kogukonna üleskutsele ning hoida ühiselt ülemaailmsed tarneahelad stabiilsed ja häireteta toimivad," teatas Hiina agentuur.