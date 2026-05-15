X!

Ühendriikide president: Hiina kinnitas, et ei relvasta Iraani

Välismaa
USA president Donald Trump (paremal) koos Hiina liidri Xi Jinpingiga reedel Pekingis.
USA president Donald Trump (paremal) koos Hiina liidri Xi Jinpingiga reedel Pekingis. Autor/allikas: SCANPIX/Evan Vucci /POOL/AFP
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpi sõnul on ta saanud Hiina presidendilt Xi Jinpingilt kindla lubaduse, et Hiina ei tarni Iraanile sõjavarustust ega relvastust.

"Ta ütles, et ei kavatse anda sõjalist varustust – see on suur avaldus," teatas Trump Pekingi tippkohtumise ajal.

USA presidendi kommentaar kõlas neljapäeva õhtul Ameerika Fox News telekanalis Sean Hannity saates.

Trump lisas samas usutluses Iraani kohta: "Ma ei kavatse enam palju kannatlikkust üles näidata. Nad peaksid sõlmima kokkuleppe."

Lisaks relvatarnetest loobumise lubadusele pakkunud Xi abi ka Iraani konflikti lõpetamiseks, öeldes: "Kui saan kuidagi abiks olla, siis ma tahaksin aidata".

Trump on varem märkinud, et saatis Xile kirja palvega relvatarneid mitte lubada, millele Xi vastas kinnitusega, et Hiina seda [tarneid] ei tee.

USA poole avaldatu kohaselt väljendas Xi soovi hoida Hormuzi väin avatuna ja oli vastu Iraani poolt seal laevadelt küsitavatele "teemaksudele".

Reedel, oma Hiina visiidi viimasel päeval, ütles Trump Reutersi teatel, et kõnelustel ilmnes samuti, et Hiina ei poolda, et Iraan omaks tuumarelva.

"Oleme lahendanud palju erinevaid probleeme, mida teised poleks suutnud lahendada," ütles Trump.

Xi poolt USA presidendile antud lubadus relvi mitte tarnida on märkimisväärne, sest USA luureandmed viitasid enne kahe riigijuhi kohtumist Pekingis, et Hiina ettevõtted on pidanud salajasi läbirääkimisi relvastuse, sh õlalt lastavate raketisüsteemide saatmiseks Iraanile läbi kolmandate riikide, et varjata nende päritolu.

"Ameerika Ühendriigid on kogunud luureandmeid, et Hiina ettevõtted ja Iraani ametnikud on arutanud relvatehinguid. Pole selge, kui palju relvi on saadetud – kui üldse – või mil määral on Hiina ametivõimud müügi heaks kiitnud," kirjutas The New York Times kolmapäeval.

Hiina ettevõtted on jätkanud ka kahesuguse kasutusega tehnoloogia nagu pooljuhid, sensorid jms tarnimist, mida Iraan vajab droonide ja rakettide valmistamiseks. Iraan on saanud kasutada Hiina ehitatud satelliiti, et koguda luureandmeid USA sõjaväebaaside kohta.

Hiina riikliku uudisteagentuuri Xinhua poolt reedel avaldatud kommentaarid Lähis-Ida sõja kohta Xi poolset lubadust Iraani mitte relvastada ei maini. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas üldisemalt, et Hiina tahab mängida Lähis-Idas rahu saavutamisel konstruktiivset rolli.

"Pressiesindaja ütles, et on oluline [Hormuzi väina] laevateed võimalikult kiiresti taas avada, et vastata rahvusvahelise kogukonna üleskutsele ning hoida ühiselt ülemaailmsed tarneahelad stabiilsed ja häireteta toimivad," teatas Hiina agentuur.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters, Fox News, The New York Times, Xinhua

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:14

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

11:03

Vaiko Eplik: ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar

10:37

Liisa Pakosta: lahendus, mis lõpetab sideandmete säilitamise patiseisu

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

10:10

Ratastooliga liikleja: liikumispuudelisi inimesi aitab väga palju betoon

10:00

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

09:56

Eesti rattatootja Ampler Bikes esitas pankrotiavalduse

09:55

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

09:51

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

14.05

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

14.05

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

14.05

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

14.05

Trump: Xi pakkus abi Hormuzi avamiseks Uuendatud

11:14

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

14.05

Galerii: Tallinna linnapea kutsus eelkäijad lõunale Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

10:00

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

09:41

PGA meistrivõistlused algasid tihedalt, McIlroy hädas

09:06

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

loe: kultuur

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

09:51

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

08:18

Egon Nuter: venekeelne teater võiks samuti suvel Eestit mööda ringi rännata

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

loe: eeter

11:03

Vaiko Eplik: ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar

10:10

Ratastooliga liikleja: liikumispuudelisi inimesi aitab väga palju betoon

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Piltuudis: kihnlased kuulutasid Eurovisiooni teise poolfinaali hääletuse lõppenuks

Raadiouudised

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 19 kraadini

09:30

Raadiouudised (15.05.2026 09:00:00)

14.05

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

14.05

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

14.05

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

14.05

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

14.05

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

14.05

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo