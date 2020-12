Enne uue vaktsiinitarne jõudmist saavad esmakordse doosi 5000 inimest

Kolmapäevase seisuga on Eestis rohkem koolitatud vaktsineerijad kui vaktsineeritud inimesi. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul koroonaviiruse vastane vaktsineerimine hoogustub ja enne uue koguse vaktsiinide saabumist on ligi 5000 inimest saanud esmakordse doosi.

Eestisse saabus vaktsiin nagu teistessegi Euroopa riikidesse 27. detsembril. Tänaseks on vaktsineeritud ligi 900 inimest. Miks mitte rohkem? Sotsiaalminister Tanel Kiik toob põhjuseks vajaduse tervisetöötajad välja koolitada spetsiaalselt selle konkreetse vaktsiini eripärasid arvestades.

"Tuhanded inimesed on läbinud vaktsiinikoolituse ja saavad asuda üle Eesti terviseasutustes vaktsineerima. Meie võimekus ei ole 5000 doosi nädalas ega 10 000 nädalas, see on kümneid tuhandeid nädalas ja juhul kui vaktsiinitarned kasvavad, siis hakkab oluliselt tõusma ka igapäevaselt vaktsineeritute arv," ütles Kiik.

Nüüd kui vaktsineerijad on väljakoolitatud peaks ka inimeste vaktsineerimine hoogu juurde saama ning nädala lõpuks loodab minister juba kolm korda suuremaid numbreid näha.

"Suurusjärk see nädal jääb 2000-3000 juurde, võibolla ka kõrgem. väga paljud teevad veel aastavahetusel tööd. Praeguse seisuga ootame uut tarnet järgmise nädala keskpaigas," ütles Kiik.

"Laias laastus need 5000 esimest doosi on kasutatud selleks ajaks kui tuleb järgmine kogus," lisas ta.

Soomlaste seas on pahameelt tekitanud vaktsiinidooside raisku laskmine olukorras, kus nende arv on niigi piiratud. Meditsiini töötajates on segadust tekitanud asjaolu, et kuigi vaktsiini pudelil on kirjade järgi 5 doosi, on tegelikkuses kogus suurem.

Soome arstid on Yle uudistele kommenteerinud, et sadadel juhtudel on kuues või mõnikord ka seitsmes doos prügikasti visatud. Terviseameti juhi Üllar Lanno sõnul püüab Eesti sarnast olukorda vältida.

"Kui me täna vaatame seda ühte lakooni, mille sees on 5 doosi, siis tahes või tahtmata absolutisimi ei ole. Kes võtab täpsemalt, see saab ehk ka kuuenda doosi kätte. Ma täna siiralt usun et ei teki ülejääki," sõnas ta.

"No täna on võetud sellest viiest lakoonist kuus doosi välja, neid doose omavahel segama kunagi ei hakata. Pfeizeri esindaja on sellest võimalusest ka olnud teadlik. Kõik doosid, mis on sealt võimalik täisdoosindena välja võtta need ka inimestesse süstitakse," ütles ta.

Esimesed vaktsiinid on läinud eesliini töötajatele - kiirabiarstidele ja haiglatöötajatele, kes puutuvad koroona nakatunute kokku, ning seejärel perearstidele.

Perearstide esindaja Le Vallikivi sõnul algab riskigruppide vaktsineerimise veebruaris.

"See peab olema rangelt korraldatud, et ei tekiks ummikuid, kui nad on vaktsineerimisjärgsel jälgimisel. Et keegi ei tormaks uksest sisse ja nõuaks süsti, sest palju inimesi ühes kohas loob ju teistpidi ka nakkusriski," ütles Vallikivi.