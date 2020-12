Kooronaviirus kasvatas e-kaubandust ja suunas inimesed kodus kokkama

Koroonaviiruse levik on jaekaubanduse trende mitmes valdkonnas muutnud. Selveri äriarvestuse juhi Kristjan Andersoni sõnul on aastaga märgatavalt kasvanud näiteks kodus toidu valmistamine ja vähenenud riiete ostmine, samal ajal tõi pandeemia hüppelise kasvu ka e-kaubandusse.

"2020 on kindlasti erinevaid emotsioone pakkunud. Algas rahulikult, stabiilselt, kuni märtsis lõi Covid-19 kõik pea peale," sõnas ta.

Andersoni sõnul on läbi aasta kasvanud toidu ja esmakaupade segment, mis vaid aprillis jäi mullusele tasemele. "Kõigil järgnevatel kuudel on püsinud stabiilne 3-5 protsenti läbimüügi kasv," märkis Anderson.

Numbrite sisse sukeldudes on koroonakriis kindlasti toonud endaga muutused, mis on jätkunud aasta lõpuni. "Nii on oluline tagasilöök tabanud kaubagruppidest näiteks valmistooteid, kondiitri- ja pagaritooteid, mis kevadel läbisid väga suured langused, hakkasid taastuma suve- ja sügiskuudel. Ka viimaste kuude näitel ei suuda neid müüa eelmiste aastate mahus," lisas ta.

Anderson märkis, et kriis on kaasa toonud olulise muudatuse toitumisharjumustes ja inimesed teevad varasemast oluliselt rohkem kodus süüa, mida võib seostada sellega, et väljas söömine on oluliselt vähenenud.

"Kuust kuusse on märkimisväärselt kasvanud värske liha, kala, kuivainete müük, mis on olulised komponendid ise söögi valmistamisel. Oluliselt on kasvanud nõudlus tervisekaupade järele, siin räägime läbimüükide kasvust 60-70 protsenti," ütles ta.

Pandeemia-aastal on aga ostetud vähem riideid ja jalatseid. Rohkem ostetakse ka karastusjooke ja alkoholi, hügieenikaupu ja kodusisustuskaupu. "Võib välja tuua olulise kasvu taimekasvatuses, mida nägime kevade ja suvekuudel."

Andersoni sõnul peegeldub majanduskriisiga kaasnev töökohtade vähenemine peamiselt kaubagruppides, mille ostmist saab edasi lükata. "Kindlasti vaadatakse üle oma garderoobi seis ja on leitud, et seda pole ilmtingimata vaja värskendada. Ka mõned muud kestvuskaubad nagu tehnika ja kallimahinnalised kodukaubad. Igapäevane toidu- ja esmatarbekaupade ostmine püsib stabiilsel tasemel."

E-kaubanduse kasvu oodatakse ka uuel aastal

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on olulise hüppe teinud e-kaubandus, mis sai hoo sisse kevadel ja on taas kasvanud kevadistele tasemetele teise laine ajal. "E-kaubanduse mahud on võrreldes eelmise aastaga kasvanud pea kolm korda."

Kevadel käidi poes kolmandiku võrra vähem, keskmine ostukorv oli aga tavapärasest suurem. Septembris-oktoobris see trend taandus ja poes käidi kümnendiku võrra vähem, ostukorv oli 10-15 protsenti suurem. "Novembri-detsembri tulemustes on näha see, et umbes kümnendiku võrra käiakse vähem poes. Poe külastamine ei ole nii harvaks muutunud, kui see oli aprillis-mais. E-kaubanduse mahud on samal ajal kasvanud kolm korda," ütles ta.

E-kaubanduse osakaal oli varasemalt toidu- ja esmatarbekaupade kettidel kaks kuni kolm protsenti, aasta viimases kvartalis on see kerkinud viie kuni seitse protsenti.

"Järgmisesse aastasse vaatame tegelikult sama pilguga. Igapäevane toidu- ja esmatarbekaupade ostmine võiks kasvada keskeltläbi neli-viis protsenti, me ei näe, et siin olulisi muutusi võiks tulla. Võib-olla kui olukord stabiliseerub ja kontorid täituvad jälle rahvaga ja ei ole piiranguid igapäevases tegevuses, leiavad kõrgemat tähelepanu kaubagrupid, mis on praegu olnud madalseisus. Üldiselt ma arvan, et tuleb stabiilne aasta ja tuleb uute rekordite ja suurte mahtudega aasta e-kaubanduses," sõnas Anderson.

Anderson märkis, et kui seni on olnud e-kaubandus paariprotsendiline segment, siis tuleval aastal võib oodata e-kaubanduse osakaalu kerkimist viie kuni 10 protsendini.