Suurbritannia sulgeb koroonaolukorra halvenemise tõttu Londoni algkoolid

Suurbritannia valitsus otsustas sulgeda järgmiseks kaheks nädalaks kõik Londoni algkoolid, kuna uus ja nakkavam koroonaviiruse tüvi on hakanud kiiresti levima, teatas reedel Londoni linnapea.

Veel kolmapäeval rääkis haridusminister Gavin Williamson plaanist lükata edasi põhikoolide taasavamine, kuid algkoolid alla 11-aastastele lastele pidanuks avatama talvevaheaja lõppedes, edastab Reuters.

"Valitsus on viimaks mõistusele tulnud ja teinud kannapöörde," teatas Londoni linnapea Sadiq Khan Twitteris. "Kõiki algkoole Londonis koheldakse ühtmoodi."

Viimase nelja päeva jooksul on Suurbritannias tuvastatud üle 50 000 uue koroonaviirusega nakatunu iga päev. Londoni kuninglik haigla teatas oma töötajatele paari päeva eest saadetud e-kirjas, et haigla töötab nüüd "katastroofimeditsiini režiimil" ega suuda tagada piisavalt kõrgel tasemel abi.

Suurbritannia on koroonaviiruse pandeemias üks raskemini pihta saanud riike maailmas. Reedel teatati 53 285 uuest nakatunust viimase ööpäeva jooksul ning samal ajal suri 613 inimest.

Sky Newsi andmetel olid Londoni kolme haigla intensiivravikohad aastavahetusel täis, mistõttu tuli osa haigeid viia üle teistesse haiglatesse.

Ühtlasi võetakse uuesti käiku tegevuskava, mille raames taasavatakse sõjaväe püstitatud ajutised haiglad, et patsientide tulvaga toime tulla. Kuninglik õenduskool hoiatas aga, et ajutiste haiglate tarbeks ei jätku õdesid, kuna paljud on haigestunud või isolatsioonis.