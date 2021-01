"Me teame, et Moderna vaktsiini puhul annaks pool annusest 18-55-aastastele inimestele täisimmuunsuse, mis tähendab, et me saaksime immuniseerida praeguste kogustega kahekordse arvu inimesi," teatas USA föderaalse vaktsineerimisprogrammi juht Moncef Slaoui.

"Me teame, et pool kogust kutsub esile identse immuunsuse," lisas Slaoui.

USA terviseamet on varem heaks kiitnud ka Pfizer/BioNTechi vaktsiini, mis nõuab Modernale sarnaselt kahte annust immuunsuse saavutamiseks.

USA vaktsineerimisprogramm on jäänud varajastest eesmärkidest kaugele, 2020. aasta lõpuks loodeti vaktsineerida 20 miljonit inimest.

"Ma olen optimistlik, et vaktsineerimine kiireneb veelgi ja me ei peaks teise doosi andmist tagasi hoidma. Vaktsiiniannuste poolitamine on vastutustundlikum lähenemisviis, mis põhineb faktidel ja andmetel," ütles Slaoui.

"Tõenäoliselt saame alles hiliskevadel teada, kas vaktsineeritud inimesed võivad koroonaviirust teistele levitada," lisas Slaoui.

Ravimifirma Moderna ja FDA (USA toidu- ja ravimiamet) ei kommenteerinud Slaoui väiteid.

USA haiguste tõrje ennetamise keskus teatas sel laupäeval, et koroonaviiruse vastu on vaktsineeritud 4,2 miljonit inimest.