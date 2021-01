"Kuna see väga nakkav haigus, siis meil kõigil oleks ju hea sellest kiiresti välja saada - kui riik sellise korralduse annaks ja saadaks vaktsiini kõigisse haiglatesse, saaks selle kiiremini tehtud," ütles Pevkur kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Pevkur tunnistas, et ei taha seda teema poliitvõitluseks muuta, kuid märkis siiski, et olukord, kus Eestisse on kohale toodud 20 000 doosi vaktsiini, kuid esimese süsti on saanud ainult viis tuhat inimest, ei ole hea. "Siin ei ole küsimus politiseerimises, vaid milline signaal soovitakse anda. See on kurjast, et meil on vaktsiin kohal ja seda ei ole ära kasutatud," rääkis opositsioonisaadik.

"Usun, et meedikud on suutelised selle kiiremini ära tegema. Olen näinud oma praktikas, et kui on poliitiline suunis, et teeme kiiremini - ja see õigus valitsusel on, siis seda ka tehakse," märkis Pevkur.

Tema sõnul on raske aru saada, miks seda seni ei ole tehtud, eriti kui arvestada, et vaktsiini saabumine oli juba mitu kuud varem teada ning ettevalmistusi oleks saanud juba suvel teha. "Arusaamatu on ka see, miks vaktsineerimiskava saladuses peab hoidma," lisas Pevkur.

Terviseameti andmeil oli kolmapäeva hommikuks Eestis vaktsineeritud 5009 inimest.