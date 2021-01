Tammiste hooldekodu Pärnus saab alanud aastal kaks uut maja, kus on kokku 50 kohta. Üks maja on juba valmis, teinegi sai just pühade eel katuse alla. Mais, kui ka haljastustööd on lõppenud, antakse majad tellijale ehk Pärnu linnavalitsusele üle.

Uued majad asuvad kõrvuti kauni männimetsa all, vanematest majadest pisut eemal. Juba valmis maja on igati tänapäevane, sellel on maaküte ja palju mugavusi, millest vanemate majade asukad pole undki näinud. Majas on 30 kohta.

Linnapea Romek Kosenkranius ütleb, et esialgu kaaluti 1944. aastal valminud maja kordategemist, aga see oleks läinud maksma peaaegu niisama palju kui kaks uut. Kahe maja ehitamiseks kulub ligi kaks miljonit eurot.

"Pool miljonit eurot on Euroopa Liidu toetusraha ja poolteist miljonit on linn ise investeerinud siia. Siin saavad olema nii ühe- kui kahetoalised (toad), selles mõttes saab alati klient valida, kas ta tahab ühekohalises olla, mis on veidi kallim, või kahekohalises. Aga mõlemad variandid on väga mugavad ja kaasaegsed. Kevadel saame lasta sisse siia uued elanikud," rääkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Praegu veel pooleli maja on liginullenergiamaja, selle katusele tulevad päikesepaneelid ja maaküte on samuti. Mõlemat maja ehitab Optimus Ehitus ja firmajuht tõdes, et tööd on kulgenud probleemideta.

"Majade ehitamine on läinud väga hästi. Esimene maja on meil valmis saanud, käib üleandmismenetlus. Teist maja on kaks kuud ehitatud, on sisuliselt katuse all, plekki hakatakse panema uue aasta alguses. Me oleme suutnud kõik projektilahendused, kõik asjad tellijaga kooskõlastada. Kõik on sujunud hästi," lausus Optimus Ehituse juhatuse liige Alar Saarik.