WP: Trump ähvardas Georgia riigisekretäri, et too leiaks talle lisahääli

USA president Donald Trump survestas telefonikõnes Georgia osariigi riigisekretäri Brad Raffenspergerit, et too leiaks talle piisavalt hääli juurde Georgias Joe Bideni võitmiseks, kirjutab Washington Post, tuginedes nende valduses olevale salvestisele.

Washington Post avaldas pühapäeval osaliselt tunni aja pikkuse telefonikõne Trumpi ja vabariiklase Raffenspergeri vahel. Telefonikõne ajal Trump vaheldumisi meelitas, palus ja ähvardas oma parteikaaslast, kirjutab ajaleht.

Vaatamata ähvardustele jäi Raffensperger endale kindlaks ning teatas telefonikõnes Trumpile, et too toetub oma väidetes võltsitud valimistulemustest juba ümberlükatud vandenõuteooriatele, kui tegelikult olid valimised õiglased ja täpsed.

"Georgia elanikud on vihased, inimesed riigis on vihased. Ja selles pole midagi valesti, kui te ütlete, et te olete (tulemused) ümberarvutanud," rääkis Trump ajalehe avaldatud salvestisel.

"Ainuke, mida ma palun teha, on järgmine: ma tahan, et leiaksite 11 870 häält, mis on üks rohkem, kui meil on. Sest me võitsime selles osariigis," ütles Trump salvestisel.

Georgia oli üks niinimetatud kaalukeeleosariikidest, kus Trump presidendivalimistel Joe Bidenile alla jäi.

Valge Maja ei soostunud ajalehe väiteid kommenteerima.