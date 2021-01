Politico: Trump on eravestlustes tunnistanud valimiskaotust

Viimastel nädalatel on kolm inimest kuulnud, et Donald Trump on tunnistanud valimiskaotust.

Ühe inimese sõnul on Trump isegi töötajatega arutanud Washingtonist lahkumist ja plaanib kolida oma Lõuna-Florida Mar-a-Lago kuurorti.

Trump jätkab võitlust pigem sellepärast, et saada tähelepanu ja rahuldada oma toetajaid.

"Eesmärk on ikkagi olla edasi rambivalguses ja uudistes. Trump on olnud New York Posti kuulujuttude rubriigis juba 40 aastat, ta ei tunne häbi," ütles anonüümseks jäänud inimene.

Tähelepanu pärast on Trump jätkanud aktiivset tegevust, et survestada teisi vabariiklasi blokeerima Bideni presidentuuri. Trump on viimastel päevadel helistanud paljudele kongressi liikmetele ja seadusandjatele, kes on pärit kaalukeele osariikidest.

Teisipäeval avaldas Trump survet asepresident Mike Pence'ile, et ta ületaks oma põhiseadusest tulenevaid kohustusi ja sekkuks presidendi kinnitamise protseduuri.

Valge Maja ametnike sõnul teatas Pence hiljem, et ta ei saa takistada Bideni võidu kinnitamist.

Trump ise on Pence'iga erimeelsusi eitanud. "Tegemist on libauudisega ja me oleme asepresidendiga ühel meelel, et Pence'il on õigus tegutseda," teatas Trump.

Trumpi meeskond loodab kindlustada 180 kongressi liikme ja 13 senaatori toetuse, et muuta Bideni ametisse kinnitamine võimalikult pikaks. Kui seadusandjad vaidlustavad Pennsylvania, Nevada, Wisconsini, Georgia, Michigani ja Arizona osariigi valimistulemused, võib Bideni võidu kinnitamine venida neljapäevani.

Sellegipoolest eeldatakse, et arvukad vabariiklased lõpuks liituvad demokraatidega ja Biden kuulutatakse võitjaks.

Trumpi endine kampaanianõunik Jason Miller väitis, et Trumpi valimisvõitluse eesmärk on tagada valimiste läbipaistvus.

"Tahame veenduda, et inimesed usaldaksid meie valimissüsteemi," sõnas Miller.

Trump on juba ammu mänginud ohvrit ja proovib end samastada paljude ameeriklastega, kes tunnevad end poliitilise süsteemi poolt reedetuna. Tõendina on Trump välja toonud eriprokurör Muelleri juhitud uurimise, kus selgus, et Trump pole olnud osaline kuritegevuslikus vandenõus.

Trumpi võitlus on rõõmustanud tema MAGA baasi, kolmapäeval peaks Washingtonis toimuma tema toetajate suur protest valimistulemuste vastu.