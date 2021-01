USA presidendivalimistel oli Bideni üks vähestest reaalsetest lubadustest kehtestada föderaalsed relvaseadused. Seaduse eesmärgiks oleks piirata suurte tulirelvade müüki, teatas The Times.

"Presidendina saadan ma need sõjarelvad tänavatelt minema," teatas Biden eelmisel aastal oma kampaaniaüritusel.

USA-s on paljudele relva kandmine võõrandamatu õigus. Riigi suurim relvaõiguste organisatsioon (National Rifle Association) kajastab seda veendumust oma loosungis "Ma annan sulle oma relva, kui võtad selle minu külmadest ja surnud kätest".

Bideni plaan relvapiirangute karmistamiseks ei meeldi ka paljudele Georgia osariigis, kus toimuvad olulised valimised kahe senatikoha täitmiseks.

Jerry Henry on Georgia osariigi relvaõiguse liikumise tegevjuht, see rühmitus on edukalt liberaliseerinud osariigi relvaõigusi ja tänapäeval võib seal tulirelvi vabalt kanda enamikus kohtades.

"Georgias elavad inimesed toetavad täielikult relvade kandmist," ütles Henry.

Henry leiab, et demokraatide eesmärk relvaseaduste karmistamiseks on saavutada suurem kontroll kodanike üle, kus inimestel puuduks võimalus end kaitsta türanliku valitsuse eest.

Relvaõiguste toetajad tuginevad sageli USA põhiseaduse teisele paragrahvile, kus on kirjutatud: "Hästi reguleeritud relvastatud omakaitseväge, mis on vajalik vaba riigi turvalisuse tagamiseks, ei tohi keelata".

"Relvaõiguste pooldajad tõlgendavad põhiseaduse teise paragrahvi esimest osa valesti, tänapäeval viitab see ainult relvajõududele," ütles Georgia osariigi Coweta maakonna demokraatide juht Chuck Enderlin.

Georgia osariigi Coweta maakonna õigusaktid tagavad, et kohalik omavalitsus ja õiguskaitseorganid ei jõusta ühtegi föderaalset relvaseadust. Selliseid maakondi on Georgia osariigis 41.

Coweta maakonna šerifi Lenn Woodi sõnul kohalikud korrakaitsjad ei luba föderaalagentidel relvi konfiskeerida. "Me ei lase föderaalagentidel oma maakonnas täita korraldusi, mis on põhiseadusega vastuolus," ütles Wood.

Biden võitis Georgias presidendivalimised napi 11 779 häälega. Sel nädalal toimuvad seal senativalimised. Georgia osariigi senativalimistest sõltub, kas demokraadid saavutavad USA ülemkojas enamuse.