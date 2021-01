Ratas Helmete raadiosaatest: EKRE tegevus pole nutikas ega jätkusuutlik

"Mõtisklen, mida EKRE juhid õieti saavutada soovivad. Tundub, et see saade toob käärimist ka EKRE enda ridadesse, kuid see on nende erakonna küsimus. Kas soovitakse rikkuda kolme erakonna ühiseid kokkuleppeid, mille panime kirja koalitsioonilepingusse? Seal on palju õigeid ja häid põhimõtteid, mida oleme oma töös ikka oluliseks pidanud. Teine võimalus on, et EKRE soovib avada koalitsioonilepingut. Ütlen ausalt, et kumbki lähenemine pole nutikas ega jätkusuutlik," ütles Ratas esmaspäeva keskpäeval tehtud sotsiaalmeediapostituses.

"Küll aga on mul soovitus teha enne raadiosaadet kiire dopingukontroll ning veenduda, et külalistel ei oleks kaasas lõvišokolaadi. Minu hinnangul oleks otstarbekas panna laua peale ka gloobus. Üks ääremärkus veel – EKRE on juba üle 20 kuu koalitsioonis tsentristlik-liberaalse erakonnaga ja ma isiklikult olen väga tuline Euroopa Liidu toetaja," lisas Ratas.

Peaminister märkis veel, et ta vestles esmaspäeva hommikul Leedu peaminister Ingrida Šimonytega, kes astus ametisse eelmise aasta lõpus toimunud valimiste järel, ja kinnitas, et Eestil ja Leedul on suurepärased kahepoolsed suhted.

Šimonyte on ametlikult parteitu, kuid ta on seotud paremtsentristliku-konservatiivse erakonnaga Isamaaliit – Leedu Kristlikud Demokraadid, millel on Leedu seimis 50 kohta 141 kohast.

Sügisesed valimised võitnud Isamaaliit moodustas valimiste järgselt valitsuse koos kahe liberaalse erakonna - Liberaalse Liikumise ja Vabadusparteiga. Valitsuse moodustamise järgselt teatasid parteid, et Leedu välispoliitikat muuta ei plaanita, kuid majanduspoliitikas, mida plaaniti muuta parempoolsemaks.

Helmete väljaütlemisi kommenteeris ka Isamaase kuuluv välisminister Urmas Reinsalu, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et võttis ühendust nii Leedu välisministri kui ka Eesti rahandusminister Martin Helmega. Martin Helmelt küsis Reinsalu enda sõnul, et kas EKRE juht seadis kahtluse alla Leedu ja Rumeenia valimiste legitiimsuse. Saades eitava vastuse, palus ta seda oma võimupartnerilt ka sotsiaalmieedias selgitada.

"See on enesestmõistetetavalt Eesti riigi selge positsioon, et Leedu ja Rumeenia on meie partnerriigid ning meil pole riigina mingisuguseid küsimusi nende valimisprotsessi osas," ütles Reinsalu.

Martin Helme ise ütles oma väljaütlemiste kommentaariks, et saates ei väidetud, nagu oleks Leedu või Rumeenia valimisi võltsitud. "Leedust ja Rumeeniast oli põgusalt juttu küll, aga rohkem selles kontekstis, kuidas meedia ja netihiiud avalikkust manipuleerivad ning kuidas liberaalne front upitab omi tegelasi. Mitte kordagi ei kõlanud küll väidet, nagu oleks näideteks toodud riikides toimunud valimispettust," ütles Martin Helme saatejärgses sotsiaalmeediapostituses.

TRE Raadio saates "Räägime asjast" vestlesid pühapäeval Martin ja Mart Helme abieluteemalise rahvahääletusega seoses vajadusest otsedemokraatiat suurendada. Arutluse alla tuli ka süvariik ja selle roll poliitikas ja süvariigi poolt manipuleeritavatest kreatuuridest, kellest Martin Helme sõnul poliitiline maastik kubiseb.

Mart Helme sõnul on selliseid nii Prantsusmaal, selline on ka Hollandi peaminister, aga ka üleeuroopaliselt väga palju. "Mis toimus valimistel näiteks Leedus viimane kord? Heh - nii ilmselgelt läbipaistev süvariigi skeem, mis seal käivitati ja mis seal õnnestus läbi suruda," jäi Mart Helme mõte pooleli.

"Muide, prooviti sama asja Rumeenias. Täpselt sama muster, täpselt sama muster!" vastas Martin Helme.

"Ja no vaatame ikkagi Ameerika valimisi, no ükskõik mida keegi räägiks – massilised võltsingud, massilised võltsingud," märkis Mart Helme.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis vastas Helmede väljaütlemisele. "Hea Mart, Hea Martin! Leedu, nagu ka Eesti, taastasid oma iseseisvuse demokraatliku rahva tahte kaudu. Usaldus demokraatiasse ja tervesse mõistusesse aitas meil oma riike tugevamateks ja lähedastemaks ehitada. Teie usk demokraatiasse aitab meil uskuda teie tervesse mõistusesse," teatas Landsbergis sotsiaalmeedias.

Eesti president Kersti Kaljulaid mõistis Helmete väljaütlemised hukka ja kritiseeris ka valitsust. "Sõna on Eestis vaba. Siiski näitavad rahandusministri järjekordsed solvangud meie lähimate liitlaste ja partnerite suunas, et Vabariigi Valitsuse roll ja vastutus ei ole mitte kõigile valitsuse liikmetele jätkuvalt kohale jõudnud. Ainuüksi fakt, et Leedu välisminister peab vajalikuks meie ministri haukumist kommenteerida, on kõnekas ja on piinlik," ütles Kaljulaid sotsiaalmeediapostituses.

"Seda ei tee kuidagi olematuks ka välisministri kinnitus, et ta oma kolleegiga ülepäeviti vestleb ja et viiruskriisi vastu võideldes on meie koostöö hea. Mis järgmiseks? Küllap kuuleme peagi, kuidas Leedu valimistel toimunud "süvariigi skeem" on hoopis tunnustus Leedu tugevale demokraatiale. Küllap ka lapiku maa teooria on tegelikult kinnitus me koduplaneedi kaunist kumerusest," lisas president.

"Hea Eesti Vabariigi valitsus – Eesti rahvas on pidanud varsti juba kaks aastat vaatama, kuidas teie tegelete iseenda ja iseenda tekitatud kriisidega. Palun pöörake end lõpuks näoga rahva poole, kuulake ja mõistke Eesti inimesi. Me oleme aegade raskeimas kriisis, võtke end kokku. Ja kes seda teha ei suuda või ei taha, siis töökatele inimestele jagub kindlasti ka muid väljakutseid. On palju töökohti, kus saab kõneleda täitsa vabalt nii, et kogu muu maailm ei mõistaks seda Eesti riigi seisukohtadena," ütles Kaljulaid.