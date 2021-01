EUobserver: Lukašenko plaanis Saksamaal poliitiliste mõrvade korraldamist

President [Lukašenko] ootab tulemusi, ütles 2012. aastal KGB tollane esimees Vadim Zaitsev. Tema vestlust salvestati salaja ja jagati hiljem EUobserveriga.

Zaitsevi kabinetist saadud salvestise hankis Euroopas eksiilis elav endine Valgevene kõrge eriüksuse ohvitser Igor Makar, kes seejärel edastas need EUobserverile. Salvestuse pikkus on 24 minutit, vestluse stenogrammi saab lugeda ka vene või inglise keeles.

Salvestisel räägib Zaitsev kolme Lukašenko poliitilise vaenlase tapmisest, kes elasid Saksamaal paguluses. Need olid Oleg Alkajev ( endine Valgevene vangla direktor), Vladimir Borodachi (endine kolonel) ja Vjatšeslav Dudkin (endine korruptsioonivastase ameti juht).

Salvestisel räägib Zaitsev, et Lukašenko on selliste operatsioonide rahastamiseks andnud 1,5 miljonit dollarit ja soovib näha tulemusi.

Saksamaal ei tohtinud tapmistest jääda mitte ühtegi jälge.

"See on selge, kuidas me saaksime kedagi uputada või maha lasta. Aga kuidas algatada juhuslik plahvatus, alustada süütamist ja mitte jätta jälgi, mõrvu ja muud sellist-see on ebaselge," sõnas salvestisel Zaitsev.

KGB arutas ka Valgevenes sündinud ajakirjaniku Pavel Sheremeti tapmist, kes sel ajal elas Venemaal ja Lukašenko luurejuht soovis sellega saata avaliku sõnumi.

"Paneme talle pommi, et see kuradi rott lendaks mitmeks tükiks - jalad ühes suunas, käes teises suunas. Kui kõik näeb välja nagu loomulik, ei jõua sõnum inimesteni," ütles Zaitsev.

Sheremet tapeti hiljem 2016. aastal Kiievis autopommiga.

Zaitsevi lindistatud häält võib avalikult võrrelda ühe KGB esimehe avaliku kõnega YouTube'is.

"See kõlab nagu sama tüüp," ütles EUobserverile NATO luureteenistuja, kes oli varasemalt Zaitseviga tuttav.

"Heli on tehnilisest seisukohast liiga halva kvaliteediga, et teha biomeetrilist tuvastamise analüüsi, kuid helimanipulatsiooni jälgi ma siit ei leia," ütles USA Colorado ülikooli kriminalistika keskuse direktor Catalin Grigoras.

"Olen valmis kohtus tunnistama, et salvestis on autentne ja helifailil kõneleja on Zaitsev. Olen nõus riskima oma eluga, et aidata Lukašenko režiimi lammutada," ütles Makar.

Teine Valgevene allikas, kes ei soovinud oma nime avaldada, ütles EUobserverile, et on samuti nõus vajadusel kohtus tunnistusi andma.

Kusagil Euroopa Liidus, näiteks Saksamaal oleks Lukašenka oponentide kõrvaldamine problemaatiline, Ukrainas on see juba aga lihtsam, ütles Suurbritannia akadeemik Mark Galeotti.

Valgevene välisministeerium keeldus kommentaaridest, kuid üks nende Brüsseli diplomaat ütles üldiselt, et EUobserver teeb kampaaniat Valgevene opositsiooni aktivistidele.

Zaitsev on praegu Valgevene ringhäälingu Cosmos TV direktor, Lukašenka endiselt Valgevene president.