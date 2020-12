Valgevene võimud lubasid peksmisvideot uurida

"Selles küsimuses, mis on videole salvestatud, kus Minski Frunze rajooni miilitsajaosakonna töötajad ei käitu kinnipeetavatega mitte väga hästi, toimub kontroll. Minister andis ülesande. Kontrolli tulemustest tehakse järeldused," ütles Valgevene asesiseminister Juri Nazarenko väljaandele TUT.by.

Rühmitus BYPOL avaldas sel nädalal platvormil YouTube video Minski Frunze rajooni miilitsajaosakonnas 12. augustil toimunust, kus on näha, kuidas miilitsad ja nendega koos töötavad erariietes jõhkardid peksavad ja ahistavad tänavalt jaoskonda toodud inimesi. Spordisaaliga sarnanevas ruumis on kümneid inimesi, osa neist lebavad käed selja taha seotuna põrandal, osa põlvitavad või seisavad seina ääres. Nende vahel toimetavad võimuesindajad.

Videos on näha, kuidas ühte meest ülekuulamise ajal kõhtu lüüakse, kui ta vastamisega viivitab. Kõlab ka ähvardus. "Neerusid on kaks, elu on üks!". Tagaplaanil on näha ka see, kuidas põrandal lebavat inimest lüüakse kumminuiaga. Taustal on pidevalt kuulda lööke, karjeid ja ropendamist.

Väljaanne TUT.by tegi kindlaks kolm videos nähtud meest, kes kõik kinnitasid, et salvestises nähtav vastab tõele.

Valgevenes jätkuvad alates 9. augusti presidendivalimistest, mille võltsimisega Aleksandr Lukašenko endale uue ametiaja tagas, opostsiooni meeleavaldused ja protestid. Miilits surub neid jõhkralt maha, vahistades tänavatel meeleavaldajaid ja pealtvaatajaid. Demoktraatlikud riigid ei ole Lukašenko võitu tunnustanud ning riigi võimuritele on kehtestatud sanktsioond.