Leedu välisminister soovitab Valgevene opositsioonil Vilniuses esinduse avada

Valgevene opositsiooni koordinatsiooninõukogu esindus Vilniuses võiks tegutseda sarnaselt sellega nagu nõukogude okupatsiooni ajal toimisid Leedu informatsioonibürood välismaal, rääkis Landsbergise reedel Vilniuses peetud kohtumisel Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskajaga, vahendas Leedu ringhääling LRT.lt uudisteagentuuri BNS.

"Sellise Valgevene rahva esinduse staatus võiks olla midagi enamat kui lihtsalt valitsusväline organisatsioon. Võib-olla Leedu valitsus kaalub selle tunnustamist ametliku infobüroona," rääkis Landsbergis ajakirjanikele. Tema sõnul arutas ta teemat Tsihhanovskajaga, kuid midagi kokku veel ei lepitud.

Tsihhanovskaja sõnul on tegemist suurepärase ettepanekuga. "Me toetame seda ja see on nüüd arutamise staadiumis," ütles Tsihhanovskaja.

Landsbergis tahab Valgevene-sanktsioone laiendada

Landsbergis tegi reedel ka ettepaneku laiendada Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenko režiimi vastaseid sanktsioone, arvates musta nimekirja ka kohtunikud ja miilitsa eriüksuse OMON liikmed.

Landsbergis ütles kohtumisel Leedus elava Valgevene opositsiooniliidri Tsihhanovskajaga, et režiimile kuuluvates ettevõtetes töötavad tavainimesed ei tohi sanktsioonide tõttu kannatada.

"Sanktsioonid peavad olema kohased, andma režiimile märku, et selle tegevus on vastuvõetamatu, kuid samuti mitte ahistama inimesi, kes võivad olla režiimiga seotud selle ettevõtetes töötades ja saavad sellest toidu lauale, kuid ei pruugi Lukašenkot toetada," ütles Landsbergis pressikonverentsil.

"Sel kohtumisel me rõhutasime, et peab leidma võimaluse laiendada seda Leetu ja Euroopa Liitu pürgijate musta nimekirja, lihtsamalt öeldes võtta neilt siia sõidu võimalus. Me rääkisime kohtunikest, kes langetavad režiimi toetuseks ebaõiglasi otsuseid, karistavad inimesi meeleavaldustel osalemise eest, samuti eriüksuslastest ja politseinikest," märkis minister.

Tema sõnul tuleb nende rikkumiste kohta koguda tõendeid, et Leedu ja teised Baltimaad ning hiljem kogu EL saaks neile sanktsioone kehtestada.

Tsihhanovskaja: opositsioon korraldab Lukašenko rahvakogule alternatiivse ürituse

Tsihhanovskaja ütles reedel, et Valgevene režiimi vastased korraldavad veebis ürituse, mis on vastukaaluks Aleksandr Lukašenko kokkukutsutud ülevalgevenelisele rahvakogule.

Tsihhanovskaja väljendas veendumust, et see üritus tugevdab režiimisvastaseid meeleavaldusi.

"Valgevene elanikud tulid välja algatusega, mis leiab aset rööbiti "ülevalgevenelise rahvakoguga". See toimub veebis, digiplatvormil, kus inimesed analüüsivad kandidaatide valikut. Kandidaate ei pea välja valima president, nad peavad olema rahva valitud," ütles Tsihhanovskaja pressikonverentsil pärast kohtumist Landsbergisega.

"Me võitleme demokraatia eest, kuid sama tähtis on elada demokraatias ja esimene samm selleks on, et inimesed võtaks vastutuse oma otsuste eest (...). Olen kindel, et pärast seda üritust meeleavaldajate liikumine tugevneb. See tugevneb, uueneb igal juhul, kuid see oleks selleks hea põhjus," ütles ta.

Lukašenko kutsus 11.-12. veebruariks kokku Valgevene kuuenda üleriigilise rahvakogu.

Esimene taoline rahvakogu korraldati 1996. aasta oktoobris enne põhiseaduse muutmist. Sealtpeale koguneb rahvakogu iga viie aasta järel sotsiaalmajandusliku arengu viisaastakuplaani kinnitamiseks.

Need toimusid 2001., 2006. ja 2010. aastal veidi enne presidendivalimisi ja 2016. aasta suvel pärast presidendivalimisi.