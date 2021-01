Alates jaanuarist saab esitada avaldusi kogumispensioni teisest sambast lahkumiseks. Kuid jäädes teise sambasse, saab alates aprillist esitada avalduse pensioni investeerimiskonto (PIK) avamiseks. See konto on mõeldud neile, kes otsustavad ise oma pensioniinvesteeringuid juhtima hakata.

"Kuna neid kuupäevi ja rakenduskuupäevi on väga palju, siis me tahtsime kliendile asja väga lihtsaks teha: 1. jaanuarist saab teha kõik otsused ära, kas siis väljuda või minna PIK-i või midagi muud. Klient sõlmib LHV-ga lepingu, mille alusel meie 1. aprillil teeme vastava avalduse ka pensionikeskusele," selgitas LHV Panga investeerimisteenuste juht Martin Mets "Aktuaalsele kaamerale".

Teiste suuremate kogumispensionifondide valitsejate hinnangul on aga täna väga vara teha avaldusi PIK-iga liitumiseks, sest seaduse järgi on igaks toiminguks oma tähtajad.

"Swedbank tegeleb samamoodi pensioni investeerimiskontoga ja hakkame seda pakkuma alates aprillist, nii nagu seadus võimaldab," ütles Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik.

"Septembris tehakse ülekanded fondidest kontodele. Samuti saab septembrist hakata tegema sissemakseid pensioni inveteerimiskontodele ja samast ajast ehk septembrist saab alustada seal ise investeerimisega," lisas SEB varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin.

Kuigi PIK on mõeldud neile, kes soovivad ise pensionivara kasvatada, hakkavad pangad konto avamisel pakkuma investeerimisteenuseid ja professionaalset tuge. PIK sarneb tasude mõttes tavalise investeerimiskontoga.

"Tehingute tegemine on sama, tehingutasud on suuresti samad. Ainuke erinevus on põhimõtteliselt raha allikas: tavalisel kontol saab ükskõik, mis raha sinna panna, mis iganes hetkel, aga pensioni investeerimiskontol saab ikka kasutada ainult teise samba raha," selgitas Mets põhimõttelist erinevust. "Hetkel me kliendile veel ei ütle, kuhu ta peaks investeerima, see lahendus tuleb siin aasta keskel või aasta teises pooles. Aga kui klient teab, kuhu investeerida, siis meie lahendusega ta ise tehinguid tegema ei pea."

Kuna avaldusi saab esitada aprillist, siis teistes pankades on PIK-i teenused veel väljatöötamisel.

"Me oleme tõesti mõelnud selle peale, et pakkuda ka selliseid automaatseid või poolautomaatseid või päris käsitsi lahendusi, aga eks kui me kevadel välja tuleme, siis on õige aeg sellest rääkida," ütles Schamardin, lubades, et hinnakiri tuleb SEB-s konkurentsivõimeline.

Ka Swedbanki PIK-ile tulevad regulaarsed investeerimisvõimalused. Rahandusminiseerium täpsustas, et pensioni investeerimiskonto avaldusi saab esitada pärast aprilli tegelikult igal ajal. Näiteks kui vahetamise avaldus teha pärast juulikuud, kantakse kogutud raha pensioni investeerimiskontole järgmise aasta jaanuaris.