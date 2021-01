Kriisist hoolimata lõpetasid pea kõik pensionifondid aasta positiivselt

Agressiivsetest fondidest jätab teised tahaplaanile LHV roheline fond, mis loodi märtsis vahetult enne kriisi algust. Kasvuaktsiatel põhineva fondi rõhuasetus on keskkonnasõbralikel ja jätkusuutlikel investeeringutel.

LHV juhib agressiivsete pensionifondide tootluse tabelit suisa kahe fondiga, nimelt rohefondi järel on aastaga väärtuselt 7,57 protsenti kasvanud LHV XL fond. Samas jäi LHV madalate tasudega indeksfond kõikidest fondidest ainsana aasta kokkuvõttes negatiivseks.

LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu märkis, et lõppenud aasta oli kõikjal väga turbulentne. "Kogesime nii märkimisväärset langust kui ka rekordilisi tõuse," lisas ta.

"Kõigi seitsme II samba fondiga teenisid LHV kliendid tootluse pealt kõikide tasude järel 65 miljonit eurot. Koos III samba fondide tulemusega kujunes LHV pensionikogujate aasta puhastootluseks ligi 67 miljonit eurot," ütles Vallistu.

Luminori fondijuhi Vahur Madissoni sõnul olid panga aktsiatesse infesteerivates fondides parima tootlusega paigutused arenevate turgude aktiivselt juhitud aktsiafondidesse. "Samuti näitasid üle keskmise head tootlust arenenud turgude aktiivsed fondid ja väikese turukapitalisatsiooniga ettevõtete indeksifondid," kirjeldas ta.

Nagu ka agressiivsed fondid, jäid ka progressiivsed pensionifondid lõppenud kriisiaastal eelnevate aastate tootlusele alla. Siiski lõpetasid need kõik aasta plussis, taaskord juhtis tabelit LHV.

Tasakaalustatud fondidest oli 2020. aastal edukaim Swedbanki K30. Agressiivsete fondide rida vedav LHV jäi aga oma kahe tasakaalustatud fondiga teistel sabas sörkima.

Swedbanki vanema portfellihalduri Katrin Rahe sõnul oli märtsis alanud kriis võrreldav suuremate börsikrahhidega, kriisi kasutati aga ära fondide võlakirjaportfellidesse krediidiriski lisamiseks.

Rahe sõnul kasvasid erinevate strateegiate fondid vastavalt ootustele ehk alalhoidliku strateegiaga fondid püsisid aasta jooksul turu kõikumistest hoolimata stabiilsed.

Konservatiivsed fondid on loodud pensionikogujatele, kel vaid mõni aasta pensionini minna. Tabelit juhtis 3,74-protsendilise tootlusega Luminor C fond. "Fondis C õnnestus hästi varaklasside jaotus andes tulemuseks parima aastatootluse konservatiivsete pensionifondide seas," kirjeldas fondijuht Madisson. Sama fond oli konservatiivsetest edukaim ka aasta varem.

Madissoni sõnul näitasid kõik panga pensionifondid raske aasta kokkuvõttes head tulemust nii teise kui kolmanda samba võrdlusgruppides.

Ka kolmanda samba fondide tabelit juhtis kahe pensionifondiga LHV.

Kui LHV roheline fond juhtis tabelit ligi 10-protsendilise tootlusega ja LHV täiendav fond järgnes sellele 8,6 protsendiga, siis tootluselt 5,6 protsendiga kolmandale kohale jääv Tuleva omas järgnevate fondide ees vaid väikest edumaad.

SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev märkis, et lõppenud aastal mõjutasid aktsiaindeksite tootlusi ebaproportsionaalselt tehnoloogiahiiud samas kui näiteks Euroopa aktsiaturud jäid aasta kokkuvõttes nulli piirile ja mitmed kriisis kannatanud harud sügavasse miinusesse.

"Alanud aasta võib tulla selles mõttes erinev – suurte tehnoloogiaettevõtete asemel teevad ilma väikeettevõtete indeksid. Demokraatide valimisvõit suurendab tõenäosust, et suuri hiidusid hakatakse rohkem maksustama ja reguleerima," märkis ta.

Võrklaeva hinnangul võib see viia olukorrani, kus suured aktsiaindeksid ja neid järgivad passiivsed indeksfondid väga palju ei muutugi, kuid selle varjus toimub ralli väikeettevõtetes ja teatud sektorites.