Põhiseaduskomisjon arutab abieluhääletuse muudatusettepanekuid kolmapäeval

Esmaspäeval oli riigikogu põhiseaduskomisjoni ruumides vaiksem kui aastavahetusel, kui ametnikud skaneerisid tuhandeid muudatusettepanekuid. Käis sisulisem töö ning ettepanekud loeti üle ja jaotati teemade järgi.

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets ütles "Aktuaalsele kaamerale", et suurem osa muudatustest kuulub huumori valdkonda ning arutada võiks vaid asjakohasemaid ettepanekuid, mis on seotud abielutemaatikaga.

"Minu jaoks on see uus olukord nagu ka ametnike jaoks, et nad ei ole varem sellist obstruktsiooni näinud. Ja loomulikult peame me siis käigult seisukoha kujundama. Aga minu seisukoht on, et lollusi ei ole vaja siin komisjonis arutada. Me võtame ette tõsised ettepanekud," ütles Poolamets.

Põhiseaduskomisjoni liige Hanno Pevkur (RE) ei ole sellega nõus, et muudatusettepanekutes tehakse eelnev valik ja selekteeritakse ettepanekud tõsisteks ja mitte tõsisteks.

"Mina tean, et nende ettepanekute hulgas on sadu ja sadu väga tõsiselt võetavaid ettepanekuid. Või kui koalitsioon arvab, et ainult koalitsiooni poolt tulnud muudatusettepanekud on tõsiselt võetavad ja opositsiooni omad on mitte tõsiselt võetavad siis see kuidagi demokraatlik ei ole," ütles Pevkur.

Poolametsa sõnul sõltuvad edasised sammud sellest, mis toimub põhiseaduskomisjoni istungitel.

"Me peame seisukoha kujundama. Aga saali me küll 9000 ettepanekuga ei lähe. Meil ei ole mingit plaani parlamendi tööd seisma panna. Kui me komisjonis suudame selekteerida sajakonna ettepaneku ringis, mis kõlbab saali panna, siis me seda teeme. Kui ei suuda, siis jääb üle ainult kodukorraseaduse muutmine," sõnas ta.

Pevkur ütleb, et kõige mõistlikum oleks see, kui koalitsioon võtaks eelnõu tagasi.

"Meie eesmärk ei ole olnud parlamendi tööd kuidagi takistada vaid meie eesmärk on olnud anda koalitsioonile ja eelkõige EKRE-le märku, et seda referendumit ei ole üldse vaja," ütles ta.

Poolametsa sõnul selgub põhiseaduskomisjoni istungitel ka see, millal on abieluteemalise rahvahääletuse eelnõu teine lugemine. Algselt oli plaanis, et see on 11. jaanuaril.