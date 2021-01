Inimestel palutakse tööd teha kodust. Koolid suletakse ja suvised eksamid jäetakse ära, õpilased jätkavad veebruari keskpaigani kaugõppel. Kodust tohib väljuda vaid hädavajalikeks asjaajamisteks, nagu poes, tööl või trennis käik, meditsiinilise abi otsimine või põgenemine koduvägivalla eest.

Johnson nimetas koole praegu ebaturvaliseks paigaks, sest nendes levib viirus väga kiiresti.

Inglismaal on koroonaga nakatunute sattumine haiglasse kasvanud 50 protsenti alates jõuludest.

Šotimaa teatas juba päeval, et sulgeb riigi, mis tähendab, et kodus on lubatud lahkuda vaid äärmisel vajadusel ja koolid on suletud jaanuari lõpuni.

Tuginedes meditsiinieksprtide soovitustele, liigub Suubritannia ohutasemele viis, mis tähendab, et kui ei tegutseta otsustavalt, võivad riigi meditsiiniasutused olla 21 päevaga ülekoormatud.

Samas toonitas Johnson, et võrreldes kevadise olukorraga on üks suur erinevus: käimas on riigi ajaloo suurim vaktsineerimisprogramm, mille käigus on seni vaktsineeritud rohkem inimesi, kui ülejäänud Euroopa riikides kokku.

Johnson kinnitas, et vaktsineerimise tempo on kasvamas tänu AstraZeneca vaktsiinile, mida hakati patsientidele süstima esmaspäevast. Veebruari keskpaigaks loodab ta esimese dosiga saada vaktsineeritud kõik nelja prioriteetsesse rühma kuuluvad inimesed: hooldekodude elanikud, sealsed töötajad, üle 70-aastased, eesliini meditsiini- ja sotsiaaltöötajad ning haiguste tõttu riskigruppi kuulujad.

Johnson rõhutas, et pärast vaktsineerimist tuleb oodata veel kaks-kolm nädalat, enne kui immuunsus tekib, samuti võtab aega, et ülekoormus meditsiinisüsteemile järele annaks.

Seejärel saab riik hakata oma koroonapiiranguid vähendama.

Peaminister rõhutas, et eesootavad nädalad kujunevad võitluses koroonaga raskeimateks, kuid ta usub, et see on võitluse viimane faas, enne kui olukord tänu vaktsiinisüstidele järk-järgult stabiliseeruma hakkab.