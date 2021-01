"Peame kiirustama, et veebruari keskpaigaks oleks vaktsineeritud kõige prioriteetsemad sihtrühmad ja siis aprilli lõpuks proovime vaktsineerida ülejäänud kõrgema riskiga inimesed. Aprillist sügiseni algab maraton, kus pakume koroonaviiruse vaktsineerimist kõikidele Suurbritannia kodanikele," ütles NHS-i Inglismaa osakonna juht Stephen Powis.

Suurbritannias on kaks viiendikku üle 80-aastastest saanud esimese koroonavaktsiini annuse, samuti ligi veerand hooldekodude elanikest,

Powise sõnul vaktsineerimine vähendab järk-järgult haiglaravi, kuid praegu pole seda veel märgata.

"Alles veebruari saabudes näeme varajasi märke haiglaravi vähenemisest, vaktsineerimisprogramm annab lootust, kuid hetkel peame viiruse vastu võitlemisel järgima piiranguid," teatas Powis.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock lisas samuti , et piirangute tühistamine võtab veel aega.

"Piirangute kaotamine võib alata alles siis kui surve NHS-ile hakkab vähenema. Jälgime väga hoolikalt vaktsineerimisprogrammi mõju haiglaravile," teatas Hancock.

Suurbritannia valitsus teatas ka plaanist lisada juurde uusi koroonaviiruse vastaseid vaktsineerimiskeskuseid. Selle käigus luuakse juurde 50 massvaktsineerimiskeskust ja vaktsineerimiseks hakatakse kasutama ka apteeke.

Suurbritannia loodab järgmisel kuul igal nädalal koroonaviiruse vastu vaktsineerida vähemalt kaks miljonit inimest.

Hancocki sõnul on selgusetu, kas koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesed saavad viirust edasi anda.

"Me ei tea veel, kas koroonavaktsiin vähendab viiruse edasiandmist-see on piirangute leevendamisel võtmetegur. Jälgime väga hoolikalt vaktsineerimisprogrammi mõju haiglaravile" lisas Hancock.

Suurbritannias algas koroonaviiruse vastane vaktsineerimine kaheksandal detsembril ja vaktsineeritud on 2,3 miljonit inimest, see on 3,94 protsenti kogu ühiskonnast. Eestis algas vaktsineerimine 27. detsembril ja koroonaviiruse vastast ravi on saanud 11 000 inimest.