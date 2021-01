Šotimaa kehtestab kuu lõpuni karmid koroonapiirangud

"Me otsustasime kehtestada alates keskööst, kogu jaanuariks, nõude püsida kodus, välja arvatud elutähtsad põhjused. See on sarnane sulgemisele eelmise aasta märtsis," ütles ta Šoti parlamendile.

Iseseisvusmeelse Šotimaa Rahvuspartei (SNP) juht kinnitas, et Suurbritannias detsembris avastatud kiiremini leviv viirusetüüp on raske löök kogu viirusevastasele võitlusele. Ta lisas, et uus tüvi moodustab juba ligi poole Šotimaa uutest koroonajuhtudest.

"Nüüd näeme nakatumiste järsku tõusu ja pole liialdus öelda, et ma olen praeguse olukorra pärast rohkem mures, kui mis tahes ajal alates märtsist," lisas Sturgeon.

Šotimaa eeskuju avaldab survet meetmete karmistamiseks ka Suurbritannia peaministrile Boris Johnsonile.

Samal ajal on alustatud AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli arendatud vaktsiini kasutamist. Umbes 530 000 doosi uut vaktsiini lisandub juba eelmise kuu algusest kasutatud Pfizer-BioNTechi vaktsiinile.

Kui Johnson lubas, et märtsis on kümned miljonid inimesed vaktsineeritud, ütles ta Sky Newsile, et nakatumise määr võib sundida Inglismaad viirusetõrje piiranguid veelgi karmistama.

Downing Streeti kõneisiku teatel kavatsebki Johnson esineda esmaspäeva õhtul telepöördumisega, et teha teatavaks koroonapiirangute karmistamine.