Peipsiääre vallas on kaks väikest venekeelset kooli - Kallaste, kus õpib 35 last, ning Kolkja põhikool 28 õpilasega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kallaste koolipere mõistab, et õpilaste aina väheneva hulga tõttu kahe kooli liitmisest ei pääse. Valla vastu läksid nad kohtusse küsimusega, miks saab kooli endale jätta palju väiksem, 20 kilomeetri kaugusel asuv Kolkja küla, kui need lapsed võiksid sama hästi käia Kallaste linnakoolis, kus ruumi on nii uute õpilaste kui ka nende hajutamise jaoks.

"Nad võtsid need otsused seadusega põhjendamata vastu. Mingeid arvestusi ei ole esitatud ja kui võrreldi neid kahte kooli, siis see oli juba eelarvamusega tehtud. Kõik Kallaste kooli plussid olid neil kõrvale jäänud," rääkis Kallaste põhikooli lapsevanem Nina Sergeeva.

Nüüd, kohtu otsuse tõttu on vald sunnitud ka teisi variante arutama.

Kuigi Kolkja ja Kallaste lapsed hakkaksid koos õppima vaatamata asukohast, ütles abivallavanem Väino Kivirüüt, et väiksemat koolimaja eelistati, sest seal on toimiv keelekümblus.

"Üks külakool on teinekord väga tugev kool, mitte linnakool. Selle kohapealt ongi, et Kolkja kool on kahekeelne kool ehk lõimuv kool, nad on eesti- ja venekeelne kool, Kallaste on ainult venekeelne kool. Ei ole ju mõistlik," põhjendas Kivirüüt.

Sel nädalal tühistas Tartu halduskohus valla määruse kooli sulgemiseks, sest see oli nii sisult kui ka vormistuselt õigusvastane. Puudusid põhjendused ja koolide kommunaalkulude võrdlused, samuti polnud vald seisukohta ära ootanud kooli hoolekogult ega õpilasesinduselt. Lahendamata oli jäetud ka õpilaste transpordiküsimus.

Abivallavanem tunnistab, et kiirustasid otsusega, sest sügis hakkas lähemale jõudma.

"Tuli see koroonaaeg peale ja siis ei olnud enam võimalik koosolekuid pidada ja siis jäi lihtsalt natuke hilja peale see asi. Midagi teha ei ole, see on nüüd möödunud etapp. Seda teemat me lähipäevil arutame, et kuidas me edasi lähme, ja selle seisukoha me kujundame välja," ütles ta.

Halduskohtu otsust vald edasi kaevata ei plaani. Kohalikud loodavad, et nüüd jõuavad nad vallaga Kallaste kooli osas kompromissini.

"Linnale see oleks ka väga halb. Siis on juba kolmas hoone, lihtsalt seisab tühjana," ütles Nina Sergeeva.