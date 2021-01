USA kongress jätkas sissetungi tõttu katkestatud istungit

Istung jätkus kohaliku aja järgi pärast kella kaheksat õhtul.

Enne seda olid esindajatekoja ja senati ruumid koristatud ning seal turvalisus tagatud.

Kongressi ühisistungil oli kavas kinnitada demokraat Joe Bideni võit presidendivalimistel. Esialgu pole teada, kas istung kestab kogu öö.

Esindajatekoja esimees Nancy Pelosi kinnitas, et seadusandjad jätkavad Bideni valimisvõidu kinnitamisega.

"Oleme otsustanud, et peaksime jätkama õhtul istungiga, kui ruumid on kasutamiseks korda seatud," kirjutas Pelosi kolleegidele saadetud sõnumis pärast uudiseid, et politsei kindlustas hoone ja meeleavaldajad eemalda

Asepresident Mike Pence naasis kolmapäeva õhtul senati ruumidesse juba varem, teatas tema eestkõneleja Devin O'Malley. O'Malley sõnul ei lahkunud Pence vägivaldsete sündmuste ajal kordagi hoonest ning pidas ühendust esindajatekoja ja senati juhtkonna ning julgeolekuametnikega. Telekanali CNN allikate kohaselt soovis USA salateenistus, et Pence lahkuks, kuid asepresident soovis paigale jääda.