Viking Line'i seitsmest laevast oli aasta jooksul regulaarselt liinil ainult neli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samas kinnitas Viking Line sarnaselt Tallinkile, et kaubavedu koroonakriis eriti ei mõjutanud, eriti hästi läks just Eesti ja Soome vahelisel kaubaliiklusel. Viking Line tõdes siiski, et kahjumist see ettevõtet ei päästa.

Teisipäeval avaldas Eesti laevafirma Tallink, et nende reisijate arv vähenes 62 protsenti, 3,7 miljoni reisijani.