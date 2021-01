Asepresident Mike Pence toimetati senati saalist välja, kuid olukord väljus kiiresti kontrolli alt. Meeleavaldajad tungisid kapitooliumisse, kus lõhuti aknaid ja murti maha uksi.

Seadusandjad olid barrikadeerunud esindajatekoja saali, mille uksest üritasid meeleavaldajad mingil hetkel sisse tungida. Politseinikud haarasid relvad ja olid valmis kokkupõrkeks. Mõned vabariiklased, kes peitsid end oma kabinettides võtsid ühendust president Donald Trumpiga ja palusid teha televisioonis pöördumise.

Meeleavalduste mahasurumiseks kutsuti lõpuks appi rahvuskaart. Föderaalne juurdlusbüroo ja politsei leidsid kapitooliumi alalt kaks ise tehtud lõhkekeha. Õhtul lubati seadusandjad tagasi hoonesse, kus jätkati presidendivalimiste tulemuste kinnitamisega ja vastulausete arutamisega.

Mõned vabariiklased otsustasid vastulausete esitamisest loobuda.

Joe Bideni valimisvõit kinnitati lõpuks pool neli öösel. President Trump lubas, et 20. jaanuaril toimub võimu rahulik üleandmine, kuigi ta endiselt ei nõustu valimistulemustega.

Ameeriklased jagunevad kaheks

USA meedias on räägitud sellest, et osa Kongressi ja valitsuskabineti liikmeid soovivad algatada Trumpi ametist eemaldamise, sellisel juhul ei oleks tal enam kunagi võimalik töötada riigiametis. Selline samm kasvatakse veelgi pingeid USA-s, mis on niigi väga kõrgel.

Trump on veidike tagasi tõmmanud ja põhjuseks võib olla see, et kolmapäevane mäsu Kapitooliumil oli viimaseks piiriks paljudele Trumpi toetajatele Kongressis ja ka paljudele administratsiooni liikmetele. Juba mitu administratsiooni liiget on lahkunud ametist ja on mitu, kes plaanivad seda teha.

Tavaameeriklased on sündmustele reageerinud erinevalt. On neid, kes ütlevad, et president Trumpi sõnavõtt oli hämmastav, sest ta suhtus meeleavaldajatesse mõistvalt ja nimetas neid erilisteks inimesteks. See on vastuolus sellega, mida ta ütles suvel, kui toimusid Black Lives Matter meeleavaldused, kui ta ütles, et need grupid on jõugud ja need inimesed on äärmuslased.

Samas on neid ameeriklasi, kes ütlevad, et meedia on sündmustele liiga jõuliselt reageerinud, sest kui suvel olid meeleavaldused, läksid need samuti vägivaldseks mitmel poole ja rünnati valitsushooneid, kuid meedia nimetas meeleavaldusi rahumeelseteks.

USA-s on erinevaid arvamusi ja neid on keeruline muuta. Demokraadid peavad nüüd mõtlema, kuidas seda probleemi lahendada.

USA transpordiminister Chao lahkub ametist

USA transpordiminister Elaine Chao teatas neljapäeval, et lahkub ametist seoses kongressihoone ründamisega president Donald Trumpi toetajate poolt päev varem, vahendas BNS AFP-d.

Chao on abielus senati vabariiklasest liidri Mitch McConnelliga.

Chao sõnul oli presidendi toetajate tungimine kongressihoonesse tema jaoks traumaatiline sündmus, mida oleks saanud ja tulnud vältida.

"See on mind sügavalt häirinud viisil, mida ma lihtsalt ei saa jätta," lisas naine.