Kalev Stoicescu: trumpism on märatsev ja sallimatu

Trumpism on sama visa ja ohtlik kui koroonaviirus. Trumpismi ei tohi alahinnata, sest nagu näha, see on märatsev ja sallimatu, kirjutab Kalev Stoicescu.

Ametist lahkuv USA president Donald Trump lubas teha Ameerika uuesti suureks. Tema peamine saavutus on kahjuks Ühendriikide maine enneolematult madalale viimine ja liitlassuhete ohtlikule tasemele nõrgestamine.

Lõhestatud Ameerika rahvas võitleb pandeemiaga ja sellest tingitud raskustega, mida Trump naeruvääristab. Kolmekuningapäeval Washingtonis toimunud märatsemine pani sünge punkti enneolematult destruktiivsele presidendiametiajale.

Trumpil on muidugi veel võimalik negatiivselt üllatada viimastel päevadel enne valitud presidendi Joe Bideni ametisse vannutamist 20. jaanuaril, kuid loodame, et midagi säärast ei toimu.

Mida võiks Ameerika ja teised riigid, sealhulgas Eesti, nendest sündmustest õppida? Kõigepealt peab tõdema, et trumpism on sama visa ja ohtlik kui koroonaviirus ja see ei kao ega nõrgene niipea. Selle vastu aitab Lääneriikide piltlik vaktsineerimine demokraatlike, vabade ja ausate valimiste kaudu.

Trumpismi ei tohi alahinnata, sest nagu näha, see on märatsev ja sallimatu. Päevast päeva korrutatavad lausvaled valimiste varastamisest ja müstilisest süvariigist ning kõikvõimalikud vandenõuteooriad viivad lõpuks trumpistide vägivallani.

"Üks asi on võitlus vabaduse ja demokraatia eest autoritaarsetes oludes ja teine asi on õigusriigi ja liberaalsete väärtuste õõnestamine ja ründamine demokraatlikes tingimustes."

Ajaloost leiab palju äärmuslikke näiteid, kuid üks asi on võitlus vabaduse ja demokraatia eest autoritaarsetes oludes ja teine asi on õigusriigi ja liberaalsete väärtuste õõnestamine ja ründamine demokraatlikes tingimustes, mistahes loosungite all seda siis ka ei tehta.

Ameerika hakkab taastuma, kuid tagasitee normaalsuse poole saab olema raske. Kõik Lääneriigid peavad tegema järeldusi, kuidas demokraatiat üheskoos kaitsta, sest demokraatia on habras. Trumpi aeg lõpeb peatselt, demokraatia õnneks mitte nelja aasta pärast, mis võinuks kujuneda väga tõenäoliselt katastroofiliseks perspektiiviks.

Uus Trump ei ole välistatud peale järgmisi USA presidendivalimisi, mistõttu seisavad ees otsustavad aastad süngeimate arengute ennetamiseks.

Ka Euroopas on omad mini-Trumpid, keda ei tohi ignoreerida. Nad ootavad oma aega. Demokraatia võib kahjuks sünnitada seaduslikult ebademokraatiat, kuid tagasiminek demokraatiale nii ei toimi. Ameerika püsib demokraatlikuna, sest selle traditsioonid on väga pikad ja tugevad.